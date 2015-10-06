Onigiri konsollarda!

Birkaç yıl öncesinde bugünün MOBA furyasına benzer bir dönem vardı. Ortalık anime görselliğine sahip oyunlarla dolup taşıyordu. Her geçen gün yeni bir MMORPG anime görselliğini ya da Uzakdoğu temasını oyuna işlemek için elinden geleni yapıyordu. Onigiri de işte böyle bir aksiyon MMORPG oyunu. Free-to-play olan Onigiri de oyuncular kendilerini eski Japon masallarının ve mitlerinin içerisinde buluyor. Oyunun gidişatına yön veren sekiz NPC ile şeytani güçlere karşı savaşıyorlar.

Onigiri’nin yapımcı ekibi geçtiğimiz aylarda oyunun konsollar için hazırlandığını açıklamıştı. Oyun PS4 ve Xbox One için konsollardaki yerini bugün aldı. Eğer daha önce oyunun Uzakdoğu versiyonunu indirmiş durumdaysanız, yeni çıkan batı versiyonu için tekrar oyunun sitesine girip indirmeniz gerekiyor.

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