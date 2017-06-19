Sadece $200’a Xbox One S sahibi olabilirsiniz!

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Xbox One X’in de duyurulmasıyla geçmişte bırakacağımız konsolların fiyatlarında düşüşler görülmeye başlandı. Xbox One S 200 Dolar’ı gördü.

eBay üzerinden Xbox One S’e sadece $200’a (takriben 700 Türk Lirası) sahip olmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Elbette ürün Türkiye’ye direkt olarak gönderilmiyor ve mevcut gümrük mevzuatı sebebiyle yurt dışından satın alıp ülkeye dönen bir yakınınıza getirtmeniz dışında fazla bir seçenek yok.

1 Yorum Eklenmiş

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  1. Serkan 1 day ago | Cevapla
    "Does not ship to Turkey" yazısını görmüyor musunuz??

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