505 Games, Lab Zero Games Bugün ‘İndivisible’ı Satışa Çıkardı

İndivisible, babası tarafından kırsal kasabalarının eteklerinde yetiştirilen asi bir çizgiye sahip, korkusuz bir kız olan Ajna’ya odaklanıyor. Evi saldırıya uğradıktan sonra hayatı kaosa dönünce, içinde gizemli bir güç uyanacak. Ajna görevi boyunca birçok “Enkarnasyon” ile karşılaşacak; Kendilerini özümseyebileceği ve onunla birlikte savaşacak insanlar. Her biri kendi hikayesi ve kişiliği olan, alınacak birçok Enkarnasyon var. Uzak ülkelerden insanları bir araya getirerek, Ajna kendisi, yaşadığı dünya ve en önemlisi onu nasıl kurtaracağı hakkında bilgi edinecek.

Lab Zero Games’in CEO’su Francesca Esquenazi, “Bu, ekibimiz için inanılmaz derecede özel bir an” diyor. “Bu sevgi emeğini hayata geçirmek için çok çalıştık ve bunu mümkün kılan binlerce taraftara minnettarız. Umarız herkes Indivisible oynamaktan bizim kadar keyif alır.”

Lab Zero Games tarafından tescilli Z-Engine’inde yaratılan Indivisible, çeşitli kültürlerden ve mitolojilerden esinlenen devasa, elle çizilmiş ve animasyonlu bir fantezi dünyasında hassas keşiflerle hassas bir şekilde dengelenmiş ultra-nadir, gerçek zamanlı parti avcısı mekaniğine sahiptir. Düzinelerce seslendirilmiş oynanabilir karakter, hem öğrenmesi kolay hem de ustalaşması zor olan zengin bir hikaye anlatımı deneyimi ve oynanışıyla Indivisible, oyuncularına özünde titizlikle el yapımı bir yolculuk sunuyor.

505 Games’in başkanı Neil Ralley, “Lab Zero’daki ekibin bu görsel olarak göz kamaştırıcı animasyon deneyimini oluşturmak için ortaya koyduğu olağanüstü çalışma kalitesinden çok etkilendik” diyor. “Indivisible’ın çıkışı bizim için bir başka önemli an ve 505 Games için harika bir yıla ekleniyor.” 505 Games ortağı H2 Interactive, 11 Ekim Cuma günü Kore, Güney Doğu Asya, Hong Kong SAR ve Tayvan’da PlayStation 4’te Indivisible yayınlayacak. Indivisible bir sonraki tarihte Japonya’daki PlayStation 4 ve dünyadaki Nintendo Switch’e gelecek.

Indivisible hakkında daha fazla bilgi için: www.indivisiblegame.com.

505 Games hakkında daha fazla bilgi için : www.505games.com.