98. Yıl Özel turnuvası trader adaylarını bir araya getiriyor

Online ticaret platformu Binomo, finansal okuryazarlık konusunda farkındalık yaratmak için 25-29 Ekim tarihleri arasında düzenlediği “98.Yıl Özel” turnuvasına davet ediyor.

İnternetin yaygınlaşmasıyla artan çevrimiçi platformlar birçok gelir kaynağına da kapı aralıyor. Finans ve yatırım takipçileri sektördeki en güvenilir kaynaklara ulaşmak için yeni arayışlara giriyor. Bu aşamada konuya dair yapılan birçok araştırma ise yatırım mecralarında işlem yapmadan, öncelikle finansal okuryazarlıkta standart eğitim seviyesine ulaşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Konuya dair incelenen FODER 2021 verileri finansal okuryazarlığın %75 arttığını gösterirken, Twentify’in gerçekleştirdiği anket finansal bilgi düzeyinde ortalamanın üstünde puan alanların %35’inin kariyerlerinde ve finansal konularda risk almaya daha meyilli olduğunu gösteriyor. Dünyanın öncü online yatırım platformlarından Binomo ise finansal okuryazarlıkta farkındalık yaratmak için 29 Ekim’e özel düzenlediği “98. Yıl Özel” turnuvasıyla trader adaylarına finans dünyasını özgürce deneyimleme fırsatı sunuyor.

Binomo “98. Yıl Özel” turnuvasına katılmak için hemen tıklayın.

Cumhuriyet Bayramı’na özel turnuvayla yatırım dünyasını deneyimleyin

Binomo “98. Yıla Özel” turnuvasıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olurken yatırımcı adaylarına da finans dünyasını yakından tanıma ayrıcalığı tanıyor. 25 Ekim saat 00:00’da başlayacak olan 98. Yıl Özel turnuvası 29 Ekim 15:00’da sonlanacak. Halihazırda ödül havuzunda 6.000 dolar yer alırken, turnuvayı hareketlendiren yine katılımcılar olacak. Turnuva sonunda ilk 10’a giren katılımcılar liderlik panosunda yerleşerek ödülü almaya hak kazanacak. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen 98. Yıl Özel turnuvasının temeli ise varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde bulunmaya ve riskleri göz önünde bulundurarak bir sonraki adımı öngörmeye dayanıyor. Bu sayede adaylar gerçek yatırım işlemlerine başlamadan önce deneme turlarıyla finansal okuryazarlık pratiklerine sahip oluyor.

Dijital yatırım platformu Binomo’yla finans dünyasını keşfedin

Dünya genelinde 133 ülkede hizmet veren online ticaret platformlarından Binomo turnuva deneyimlerinin yanı sıra yatırım stratejisi planları, dijital yatırım sözlüğünü ve turnuvalarla temellendirdiği eğitim konsepti yatırımcı adaylarını gerçek finans dünyasına hazırlıyor. Platformu tanımak isteyen yatırımcılar için ise oluşturduğu demo hesabıyla gerçek finans dünyasının pratiklerine ışık tutuyor. Ad-soyad ve e-postayla kayıt olunabilen hesapta 8.000 TL değerinde sanal fon tanımlanıyor. Kullanıcılar bu sayede farklı ürünler hakkında bilgi sahibi olurken, aynı zamanda risksiz bir şekilde 60 farklı varlıkla hazırlık dönemi geçiriyor.

Güvenli yatırım ağınızı oluşturun

Son zamanlarda dijital yatırım mecralarının artması kullanıcıların duyduğu güvende belirsizliklere yol açabiliyor. Kullanıcılar online yatırım mecralarında işlem yapmadan önce güvenli hesap hareketleri, sigorta seçenekleri, gerekli lisans belgelerine sahiplik gibi kriterlere dikkat çekiyor. Binomo ise yatırımcıların arayışlarına karşı ürettiği şeffaf ve güvenilir çözümlerle 2014’ten bu yana dijital yatırım sektörünün öncü mecraları arasında yer alıyor. Binomo, sunduğu güvenli hizmet ağı sayesinde 2018 yılından bu yana Finansal Komisyon’un A kategorisinde yer alıyor. 1999’da kurulan komisyonun misyonlarının başında ise lisanslı yatırım şirketlerini, programlarını, danışmanlarını ve yatırım fonu yönetim şirketlerini denetlemek yer alıyor. Finansal Komisyon, oluşturduğu Tazminat Fonu ile de sigorta poliçesi hizmeti sunuyor. Olası bir uyuşmazlık sırasında hızlı ve etkili bir soruşturma yürüten Komisyon, itiraz başına 20.000 Euro’ya kadar tazminat hakkı sağlıyor. Bu noktada kullancıların güvenliğini sağlamak için yenilikçi adımlar atan Binomo, yatırımcıların sorularını [email protected] adresi üzerinden yanıtlıyor.

Lütfen unutmayın: Ticaret risk barındırır, bunu bilerek işlem yapmak yatırımcının risklerle ilgili haberdar olmasını da sağlar.

Binomo “98. Yıl Özel” Turnuva Detayları

Tarihler: 25 Ekim 2021 Saat: 00:00 – 29 Ekim 2021 Saat: 15:00

Ödül Havuzu: $6,000

Turnuvaya katılmak için tıklayın.

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