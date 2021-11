Intel İnovasyon’dan geliştiriciler için yeni ürünler, teknolojiler ve araçlar

Intel, Intel İnovasyon açılış etkinliğinde geliştirici köklerine geri dönerek, topluluğa bağlılığını yenilediğini ve yazılım ve donanımda geliştiriciye öncelik tanıyan yaklaşımını vurguladı.

Yeni ürünler, geliştiricilere yönelik araçlar ve teknolojileri kapsayan açıklamalar, Intel’in açık bir ekosistemi güçlendirmeye odaklanarak, tercih ettikleri araçlar ve ortamları kullanma olanağını geliştiricilere sunmaya ve bulut hizmeti sağlayıcıları, açık kaynak toplulukları, start-up’lar ve diğerleri arasında güven inşa etme ve ortaklık kurmaya odaklandığının altını çiziyor.

“Orijinal Intel Geliştirici Forumu’nun yaratıcısı olarak, teknolojinin geleceğini keşfetmek için bir kez daha ekosistem genelinde insanları bir araya getirdiğimiz için büyük bir onur duyuyoruz,” diye belirten Intel CEO’su Pat Gelsinger, şöyle ekledi:

“Geliştiriciler, temelini yarı iletkenlerin oluşturduğu dijitalleşen dünyanın süper kahramanlarıdır. Silikonun sihirli güçlerini açığa çıkarmak ve geliştiricileri güçlendirerek birlikte yeni bir inovasyon çağını başlatabilmek için periyodik tabloyu tüketene kadar soluksuz çalışacağız.”

Güncellenmiş, birleştirilmiş ve daha kapsamlı bir Geliştirici Alanı, oneAPI 2022 araç setleri ve yeni oneAPI Mükemmeliyet Merkezleri gibi, geliştiricilere yönelik tüm kilit yatırımlarının ayrıntıları Intel tarafından açıklandı. Bunların tümü, kaynaklara erişimi iyileştirmeyi ve merkezi işlem birimi (CPU) ve hızlandırıcı mimarileri genelinde geliştirmeyi basitleştirmeyi amaçlıyor:

• Geliştirici Bölgesi: Bu yeni kaynak; referans tasarımlara, araç setlerine ve YZ, istemci, bulut, 5G/uç ve oyundaki diğer olanaklara kolay erişimi iyileştirmeyi amaçlıyor. Intel’in çeşitli yeni donanımlarında (CPU’lar, grafik işlem birimleri (GPU’lar), alanda programlanabilir kapı dizileri (FPGA’ler) ve hızlandırıcılar) ve yazılım araçlarında iş yüklerini test etmek ve çalıştırmak için geliştirilmiş Intel® DevCloud geliştirme ortamının yanı sıra temel Intel yazılım ürünlerini içeren Intel® Geliştirici Kataloğu’na geliştiricilerin erişimini sağlıyor.

• oneAPI 2022: Intel, geçen yılki sürümüne eklenen 900 yeni özelliğe sahip oneAPI 2022 araç setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu son sürüm, ilk birleştirilmiş C++/SYCL/Fortran derleyicisi ve Data Parallel Python ile CPU’lar ve GPU’lar için mimariler arası yazılım geliştirme olanakları sunuyor; performans etkin noktaları görselleştirmek için VTune Flame Graph dahil Advisor hızlandırıcı performans modellemesini genişletiyor ve genişletilmiş Microsoft Visual Studio Code entegrasyonu ve Micrsoft WSL2 desteği sayesinde üretkenliği artırıyor.

• oneAPI Mükemmeliyet Merkezleri: On bir yeni üniversite ortağının; oneAPI’ın ekosistemde daha fazla benimsenmesini sağlamak için stratejik kod noktaları, ilave donanım desteği, yeni teknolojiler ve hizmetler ve de müfredat geliştirme sağlayacağı duyuruldu. Oak Ridge National Laboratory, University of California Berkeley, University of Durham ve University of Tennessee ile oneAPI Mükemmeliyet Merkezleri haline gelecek olan genişleyen Intel Xellence Grafik Görselleştirme Enstitüleri bu ortaklardan bazıları.

Ayrıntılı Bilgi: Intel İnovasyon’dan Geliştirici/oneAPI Haberi

Intel, ürün ve süreç yol haritasını uygulamakla kalmıyor; süper güçlerde -ulaşılabilir bilişim, buluttan uca altyapı, yaygın bağlantı ve yapay zekâ- genelinde inovasyonu hızlandırarak, kesinti, keşif ve etkiyle geliştiricileri ilerletiyor.

Ulaşılabilir Bilişim: İnsan-Teknoloji Etkileşimi Noktası

Bilgi işlem yetenekleri var oluşumuzun her yönüne nüfuz ederek, mevcut cihazlar ve yeni ortaya çıkan form faktörleri genelinde insan-teknoloji etkileşimi noktası işlevini görüyor. Çok yakında hepinizin emrinde binlerce cihaz olacak. Bu on yılın sonuna kadar her insanın, 1 mili saniyeden daha yakında 1 petaflop bilgi işlem gücü ve 1 petabayt veriye sahip olması için potansiyel oluşacak.

Duvarlarla çevrili bahçeleri yıkıp yerine açık bir ortam inşa eden Intel, PC’nin geleceğine yön vererek -yeni CPU’lar, GPU’lar ve platform geliştirmeleri-, geliştiricilerin inanılmaz deneyimler oluşturması için büyük fırsatlar yaratıyor.

• 12. Nesil Intel Core İşlemciler: Bu yeni ailenin performans hibrit mimarisi, yazılım ve donanımdaki yakın ortak mühendislik sayesinde mümkün olan mimari geçişini temsil ediyor. Bu işlemciler, nesiller boyu yeni liderlik performansı seviyeleri sunacak. 12. Nesil Intel Core ailesi, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlardan ultra ince ve hafif dizüstülere kadar 500’den fazla tasarıma güç katmak üzere ayarlanan 60 işlemciyi içerecek. Şirket, şu anda OEM ortaklarına 28 SKU gönderiyor ve bugün, en önemlisi dünyanın en iyi oyun işlemcisi Intel Core i9-12900K olmak üzere, ilk altı masaüstü işlemcisini piyasaya sürüyor.

• Veri Bilimi Çözümü: Intel® CoreTM ve Intel® Xeon® mimarilerinin güç kattığı bu yeni çözüm sayesinde, veri bilimciler artık büyük ölçekli karmaşık verileri benzer ürünlerin en yüksek bellek konfigürasyonuyla yineleyebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilir. İş istasyonu donanımı ve Intel oneAPI Analytics araç setini tamamen özgün YZ geliştirmesini mümkün kılmak için bir araya getiren bu çözüm, şu anda Dell, HP ve Lenovo’nun Linux tabanlı iş istasyonu bilgisayarlarında kullanılabilir. Ayrıca Microsoft ve Intel, ilk olarak yeni Surface Laptop Studio’da kullanılabilir olacak eksiksiz bir veri bilimi araç zincirini Windows 11’e getirmek için ortaklık yaptı.

• Intel® ArcTM Alchemist Grafik SoC’leri Ailesi: Birincil kullanım alanı oyun olan Intel Arch yüksek performanslı ayrık GPU’ların birinci nesli (kod adı: “Alchemist”), oyun geliştiricilerin oyunlarına entegre ettiği yeni bir ölçek yükseltme teknolojisi olan Xe Super Sampling (XeSS)’i sunacak. XeSS, yüksek performans ve yüksek kaliteli görseller sağlamak için, makine öğrenmesinden ve Alchemist’in yerleşik XMX YZ hızlandırıcılarından yararlanıyor. XeSS, birçok oyunda ve geniş bir dizi donanımda yaygın kullanılabilirliği sağlamak için açık standartlar kullanılarak uygulanıyor. Alchemist buna ek olarak; entegre ve ayrık grafik altyapıları genelinde tek video dosyası geçiş kodunun eşzamanlı hızlandırmasına olanak tanıyan Hyper Encode da dahil olmak üzere yeni bilgi işlem yetenekleriyle Intel platformlarında Derin Bağlantı teknolojisini destekleyecek.

Ayrıntılı Bilgi: 12. Nesil Intel Core/Intel İnovasyon’dan Ulaşılabilir Bilişim Haberi





Buluttan Uca Altyapısı: Buluttaki Sınırsız Ölçek ve Kapasite, Akıllı Uç Aracılığıyla Sınırsız Erişimle Birleşiyor.

Bilgi işlem; CPU’lar, GPU’lar, uygulama hızlandırıcıları, bağlantı veri yolu işlemcileri, uç bilgi işlem cihazları ve FPGA’lerin heterojen yapıları genelinde yayılıyor. Bunların tümü bu öğeleri eksiksiz bir çözümde birleştirecek kalıcı bellek ve yazılımları gerektiriyor. Büyük ölçekli veriler oluşturmak, depolamak ve analiz etmek için zetta ölçeğe doğru yarış devam ediyor. Tera ölçekli bilgi işlemden exa ölçeğe geçiş 12 yıldan uzun zaman almıştı. Intel, beş yıl içinde zeta’ya geçmeyi planladı: Hedef, Zetta 2027. Bu hedefin altında ise, Intel’in, geliştiricilerin dağıtımlarını hızlandıracak araçlar ve yazılım ortamlarını optimize etmesini sağladığı açık ekosistemle çalışması yatıyor:

• Ponte Vecchio ve oneAPI, SiPearl’ün Mikro İşlemcilerini destekliyor: SiPearl, Avrupa’daki exa ölçekli süper bilgisayarlarda kullanılacak olan bir mikro işlemci tasarlıyor ve sistemin HPC düğümü içerisindeki yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) hızlandırıcısı olarak Intel’in Ponte Vecchio GPU’larını seçti. Bilgi işlem ortamlarını birbirine bağlamak isteyen SiPearl, geliştirici üretkenliği ve iş yükü performansını artırmak için açık yazılım olarak oneAPI’yı benimsiyor.

• Gelecek Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir İşlemcilerin (kod adı: “Sapphire Rapids”) Optimizasyonu: Intel, geliştiricilerin gelecek nesil işlemcisiyle çalışmasını kolaylaştırmak için açık yazılım topluluğu ve geniş ekosistem ortakları havuzu ile birlikte çalışıyor. Daha iyi işlemci çekirdeği kullanımı sağlar ve güç ve alan maliyetlerini azaltırken, veri merkezi ölçekli dağıtım modellerindeki ek yükün üstesinden gelmek için tasarlanan çeşitli yeni hızlandırma motorlarını entegre edecek.

Intel, bulut geliştiricilerin Alibaba, AWS, Baidu, Google, Microsoft, Oracle ve Tencent gibi büyük bulut hizmeti sağlayıcıları içerisindeki en son 3. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemcilere erişiminin bulunduğunun da altını çizdi.

Ayrıntılı Bilgi: Intel İnovasyon’dan Buluttan Uca Altyapısı Haberi





Yaygın Bağlantı: Herkes ve Her Şey Bağlantıda

Gelecek; yukarıdan aşağıya ve uçtan uca programlanabilir ağlar sayesinde, geliştiricilerin yazılımla aynı hızda hareket etme özgürlüğüne sahip olduğu gerçekten açık ve tamamen programlanabilir bir ağda yatıyor. Intel, uçtan uca programlanabilir bir ağ oluşturmak için kapsamlı bir yazılımlar ve donanımlar seti sunan tek şirkettir. Xeon Ölçeklenebilir işlemciler, gelecek nesil Xeon-D, yeni P4-programlanabilir altyapı işlem birimi (IPU’lar) ve anahtarlar, Intel’in sunduğu bu donanımlardandır.

• Intel® Akıllı Yapısı, iş fırsatlarını artırmak ve kontrolü geliştiricilere bırakmak için Intel’in benzersiz donanım ve yazılım ürünlerinden yararlanan uçtan uca programlanabilir bir platformdur.

o ASIC tabanlı IPU (kod adı: “Mount Evans”): Intel ve Google Cloud, Google Cloud veri merkezlerinde geliştiricilerin teknolojiye erişimini basitleştirmek için endüstri standardı programlama dili ve açık kaynaklı Altyapı Programlayıcı Geliştirme kiti (Infrastructure Programmer Development Kit/IPDK) ile desteklenen ve türünün ilk örneği olan bu açık çözümün tasarımında ve geliştirilmesinde derin işbirliği yaptıklarını duyurdu.

o Intel® Tofino™ 3 Intel yapı işlemcisi (IFP), P4 programlanabilirliğe geçmeye ve YZ iş yüklerini hızlandırmaya zekâ ekler. Ayrıca IFP tamamen P4 programlanabilirdir ve bu sayede gücü ağ programlayıcısına geri vererek, daha güvenli ve kendini iyileştiren bulut yapısının zeminini hazırlar.

• Köklü bir çözüm sağlayıcıları ekosistemi tarafından desteklenen AT&T, yakında çıkaracağı görselleştirilmiş radyo erişim ağının (vRAN) dağıtımı için silikon ortağı olarak Intel’den yararlanacak. Bu ağ sayesinde, performans, maliyet ve işletim verimliliği için optimizasyonlarla birlikte, otomasyon ve buluta benzer yetenekleri ağına dahil etme esnekliği kazanacak.

• DEKA Research & Development Corporation; müşterinin kapısına kadar güvenilir, otonom teslimat için tasarlanan FedEx SameDay Bot® Roxo™ ‘yu geliştirmek için FedEx ile işbirliği yapıyor. Roxo, 11. Nesil Intel® Core™ i7 İşlemcileri ve Intel® Real Sense™ kameraları ile test ediliyor ve YZ çıkarım motoru olarak OpenVINOTM’yu kullanıyor. Intel, 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcileri ile DEKA’nın güç açısından verimli ve yüksek performanslı bir bilgi işlem platformu oluşturmasına yardımcı oluyor.

Ayrıntılı Bilgi: Intel İnovasyon’dan Yaygın Bağlantı Haberi





Yapay Zekâ: YZ’yı Geliştiriciler İçin Daha Erişilebilir ve Ölçeklenebilir Hale Getiriyor

Intel’in geliştirici ekosistemleri, araçları, teknolojisine ve açık platforma yaptığı büyük yatırımlar, YZ’yı her yerde ölçeklendirmenin zeminini hazırlıyor. Intel’in rolü ise, bu teknolojiyi sorumlu bir şekilde ölçeklendirmek. Intel, Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemcilerdeki popüler kitaplıkların ve çerçevelerin kapsamlı optimizasyonu yoluyla, YZ’yı geliştiriciler için daha erişilebilir ve ölçeklenebilir bir hale getirdi. Intel’in açık standartlar tabanlı bir programlama modeli kullanarak farklı müşteri gereksinimlerini karşılayacak çoklu YZ mimarilerine yaptığı yatırım sayesinde, geliştiricilerin daha fazla kullanım durumunda daha fazla YZ iş yükünü çalıştırması artık daha kolay. Dünyanın ileri gelen kuruluşlarının çoğu, karmaşık görevleri çözmek için Intel YZ’dan yararlanıyor. Bugün yapılan duyurular da bunu kanıtlar nitelikte:

• Argonne National Laboratory’deki Aurora Süper Bilgisayarı, İki Exaflop’luk En Yüksek Performansı Aşacak: Ortak çabayla tasarlanan ve gelecek nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemciler (kod adı: Sapphire Rapids) ve gelecek nesil Intel GPU’ları (kod adı: Ponte Vecchio) içeren Aurora süper bilgisayar, 2 exaflop’luk en yüksek çift duyarlılıklı bilgi işlem performansını aşacak. Aurora, yüksek performanslı bilgi işlem, AI/ML ve büyük veri analitiği iş yüklerinin üstesinden gelmek üzere tasarlandı. ABD Enerji Bakanlığı’nın ulusal bir laboratuvarı olan Argonne National Laboratory, ülkenin gelecekte exa ölçekli bilgi işlem yeteneklerini sağlama çabalarının ön saflarında yer alıyor.

• Intel YZ, Alibaba Öneri Motoruna Güç Katıyor: Alibaba ve Intel, derin öğrenme eğitimini ve öneri sistemlerinin dağıtımını kolaylaştırmak için uçtan uca bir araç seti oluşturuyor. Bu araç takımı sayesinde, tüm veri merkezinin ve bulut YZ döngülerinin önemli bir kısmını tüketen ve çeşitli bilgi işlem, bellek, bant genişliği ve ağ ihtiyaçları bulunan bir iş yükünün üstesinden gelinebilecek. DeepRec geliştiricileri, modellerini kolaylıkla yükleyip güncelleyebilecek, gömülü katmanları işleyebilecek, mevcut modellerden yararlanabilecek ve trilyonlarca örnekle son derece büyük ölçekli, öneriye dayalı hizmetleri devreye alabilecek.

• Intel Xeon Ölçeklenebilir İşlemciler için Optimize Edilen YZ Araç Setleri: Intel’in optimize ettiği YZ araç setleri, veri bilimcilere daha yüksek performans ve sıradışı üretkenlik sağlıyor. Intel; Pandas, scikit-learn, MXNet, PaddlePaddle, PyTorch, TensorFlow ve ONNX Runtime gibi en popüler veri bilimi yazılımlarının Intel donanımlarında çalışacak şekilde optimize edilmesini sağlamak için açık kaynak topluluğuyla ve Amazon, Baidu, Facebook, Google ve Microsoft ile ortak çalışmalar yürüttü.

• Gelecek Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir İşlemcilerde Hızlandırılmış YZ Performansı: Intel, gelecek nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemcisine (“Sapphire Rapids”) ile önceki nesle göre toplam 30 kata kadar YZ performansı kazancı sağlamayı hedefliyor. Hem kapsamlı yazılım optimizasyonları hem de yakında çıkacak işlemcinin yerleşik AMX yapısı ile ulaşılan bu performans kazançları, ayrık GPU’lar gerekmeksizin daha da fazla YZ kullanım durumu sağlayacak.

Ayrıntılı Bilgi: Intel İnovasyon’dan Yapay Zekâ Haberi

Baş Teknoloji Sorumlusu ve Yazılım ve İleri Teknoloji Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı/Genel Müdürü Greg Lavender, “İnovasyon; geliştiricilerin bağlantı ve iletişim kurduğu ve özgürce işbirliği yaptığı açık ortamlarda ilerler,” dedi ve ekledi:

“Teknoloji, insan tarafından yaratılır ve mümkün olanı inşa eder. Teknoloji, doğası gereği tarafsızdır da. Onu daha sorumlu, kapsayıcı, sürdürülebilir ve etik bir şekilde kullanmak herkesin görevidir. Intel, yazılım inovasyonunu mümkün kılmak amacıyla açık platformlardaki zengin mirasını ve temel yazılım teknolojilerinin devasa envanterini ikiye katladı.”