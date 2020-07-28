Acer oyuncu monitörleri: Predator X27 ve Predator XB3

Acer’ın en dikkat çekici modellerinden biri olan Predator X27, 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi sunuyor. Öte yandan VESA DisplayHDR 1000 teknolojili NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE paneliyle de dikkat çekiyor. Flickerless, BluelightShield, ComfyView ve düşük aydınlatma teknolojileriyle daha konforlu bir kullanım sunan Acer VisionCare teknolojilerini oyuncularla buluşturan model, sunduğu ergonomiyle de konforlu bir kullanım vadediyor.

Predator XB3 ise 27 inçlik IPS panelde, 144 Hz kare hızı sunuyor. Ultra yüksek çözünürlüğe (3840×2160 piksel) ve NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisine sahip olan model, daha canlı renkler için VESA DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip. XB3 oyuncu monitörü, daha iyi kontrast ve renk doğruluğu sunarak kullanıcıların AAA oyunları olması gerektiği gibi oynamasını sağlıyor. XB3’ün Acer ErgoStand tasarımı, kullanıcılara monitörü ekseni etrafında döndürme, çevirme ve yükseklik ayarı yapma özgürlüğü vererek en yüksek uyum ve izleme konforunu sağlıyor.

Predator XB3’ün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Predator X27’nin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Predator X27 şu anda 12.222-15.699 TL fiyat aralığında bulunabiliyor. Acer resmi sitesinin alım için gönderdiği sayfada ürünün şimdiki indirimli fiyatı 12.222,19 TL.