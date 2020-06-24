Acer, çevrimiçi düzenlediği uluslararası basın konferansında, oyuncuları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Konferansta Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 ve Nitro 7 modellerinin yenilendiği duyuruldu.

Acer, ödüllü Predator serisini, yüksek performans sunmak amacıyla yeniledi. Değişikliklerle birlikte Predator ve Nitro serisi dizüstü bilgisayarlar, her yerde masaüstü bilgisayar düzeyinde bir performans sunmayı amaçlıyor. CPU ve GPU yükseltmelerinin yanında yüksek yenileme hızına sahip ekranlar en ağır oyunlarda bile yüksek bir performans sunmayı vaat ediyor. Kesintisiz yüksek performans için ihtiyaç duyulan gelişmiş yeni termal tasarımlarla dizüstü bilgisayarlara yeni soğutma teknolojileri ve ek ısı boruları eklendi.

Her model üç adet bakır ısı borusu, 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan ve fanları manuel olarak ayarlama olanağı veren Acer CoolBoost™ soğutma sistemlerini barındırıyor.

Predator Helios 700 – Masaüstü Bilgisayarı Düzeyinde Performans

Predator Helios 700 modeli, kullanıcının tercihine göre 10. Nesil Intel Core i9-10980HK veya i7-10875H işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER veya RTX 2070 SUPER GPU tercihlerine sahip. Her iki model de Helios 700’ün NVIDIA® G-SYNC® teknolojili 17,3 inç ekranına sahip. Yeni bir yarış tuşu seti ile oyunculara hassas kontrol imkanı sağlanıyor. Yarış oyunları için tasarlanan bu tuşlar sahip oldukları 1,5 mm kavis sayesinde oyuncuların daha hassas hareket edebilmesini sağlıyor.

Öne Çıkan Özellik: Intel Core i9 işlemcili modelde, Predator PowerGem isimli yeni bir termal sistem kullanılıyor. Bu özellik sayesinde ısının cihaza daha verimli dağılması sağlanıyor.

Predator Helios 300 – Fiyat Performans Ürünü

Acer bu bilgisayarla, oyuncu dizüstü bilgisayarlarında şu ana kadarki tüm fiyat performans dengesini değiştiriyor. Bu model 10. Nesil Intel Core H serisi işlemciler, NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ve 3 ms tepki süresine sahip 240 Hz 15,6 inç FHD IPS ekrana sahip. İki adet PCIe NVMe SSD ve 2 TB’a kadar sabit sürücü gibi özellikler de yüksek boyutlu oyunlar ve her türlü depolama işlemi için kullanıcıya rahatlık sunuyor.

Öne Çıkan Özellik: DTS:X Ultra Audio özelliği, 360 derece çevresel ses etkisiyle multimedya içeriklerde gerçekçi bir atmosfer meydana getiriyor. Bu özellik, farklı oyun türlerine (strateji, RPG veya FPS) göre hazırlanan özel ses modları içeriyor.

Predator Triton 300 – Hafif ve Güçlü

10. Nesil Intel Core H serisi işlemci, Max-Q Tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2070 modeline kadar GPU seçenekleri ve 240 Hz yenileme hızına sahip ekranla yenilenen Predator Triton 300, 15,6 inç FHD IPS ekrana sahip. Üç adede kadar M.2 SSD desteği ile yüksek very aktarım hızı ve geniş depolama alanı sağlanıyor.

Öne Çıkan Özellik: Diğer modellerle aynı soğutma sistemine sahip olmasına rağmen metal kasada yer alan Predator Triton yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığında.

Nitro 7 – Her Yerde Oyun

Bu ürün 10. Nesil Intel Core H serisi işlemcilere ve GeForce RTX™ 2060 GPU’ya yer veriyor. Yüksek hızlı M.2 SSD’ler için üç adede kadar yuvaya, RAID 0 yapılandırmasıyla 1 TB depolama alanına ve 32 GB’a kadar DDR4 2933 belleğe sahip. 144 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip 15,6 inç yansımasız ekran da net bir görüntü sağlıyor. FHD IPS ekran 19,9 mm inceliğinde ve 2,5 kg ağırlığındaki bu cihaz,taşınılabilirliğe önem veren kullanıcılara farklı bir seçenek sunuyor.

Öne Çıkan Özellik: Soğutma sisteminde sahip olduğu NitroSense özelliği, otomatik moda kıyasla fan hızını %10, CPU/GPU soğutmasını ise %9 artırıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı; ekim ayında Kuzey Amerika’da 2.399,99 dolar; eylül ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.699 euro ve ağustos ayında Çin’de 44.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Helios 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı; temmuz ayında Kuzey Amerika’da 1.199,99 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro; haziran ayında Çin’de 8.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Triton 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı, eylül ayında Kuzey Amerika’da 1.299,99 dolar ve Temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.399 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Nitro 7 oyuncu dizüstü bilgisayarı, ekim ayında Kuzey Amerika’da 999,99 dolar ve temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.299 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.