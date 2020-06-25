ESL Gaming Fest ile Oyun Dünyasının Girişimcilerine Destek

INTEL ESL Gaming Fest ve oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup”, 23 Haziran tarihinde, çevrimiçi bir basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, INTEL EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Maurits Tichelman, INTEL Ortadoğu Türkiye ve Afrika Bölgesi Satış Direktörü Ali Rıza Küçük, ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yer aldı.

INTEL ESL Gaming Fest, 2015 yılından beri Türkiye’deki oyun dünyasının en kapsamlı etkinliği olarak düzenlenmeye devam ediyor. Eğlenceden eğitime, sektör buluşmalarından turnuvalara, oyun ve espor’a ilgi duyan herkes için büyük bir buluşma imkanı sunan festivalin finalleri Eylül ayında İzmir’de gerçekleşecek.

Basın toplantısında Türkiye’den çıkan girişimlerin başarılarını artırmak amacıyla düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup için çağrı yapıldı. Yarışmada dereceye giren girişimlere toplam 1 milyon 250 bin TL değerinde finansman ve mentorluk desteği verileceği de duyuruldu.

Oyun Sektörünün Önemi Vuruglandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İzmir’den çıkacak oyun girişimleri Türkiye’yi global oyun endüstrisinde ilk beşe taşıyabilir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı açıklamalara göre global oyun sektörünün büyüklüğü 152 milyar dolarken, Türkiye pazarı 850 milyon doların üzerindeki hacmiyle dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Konuşmalarında geçtiğimiz günlerde Peak Games’in 1,8 milyar dolara, Zynga’ya satılmasına da değindi. Oyun girişimciliğini destekleyecek, girişimlerin sayılarının ve başarılarının çoğalmasını sağlayacak bu ekosistemin daha fazla yatırım ile zenginleşmesini sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar ise birçok istihdam alanı barındıran oyun sektörünün Türkiye’deki genç istihdamına katkı sağlayacak önemli bir alan olduğunun altını çizdi. Kazar, konuşmalarına devam etti: “Ülkemizde 32 milyondan fazla oyuncu, espordan haberdar olan ve esporu takip eden 10 milyonun üzerinde kişi var. Espor taraftar sayısı ise 4 milyon. Bu rakamlar bize oyunun ve esporun eğlence kültürümüzde önemli bir yer edindiğini gösteriyor. ESL Türkiye olarak INTEL® ESL Gaming Fest çatısı altındaki tüm etkinliklerimizde oyun ekosisteminin paydaşlarını ve oyuna gönül veren gençleri bir araya getiriyor, kariyerini oyun dünyasında geliştirmek isteyen gençlere ışık oluşturuyoruz. Next Game Startup’ta ise oyun geliştiren yeni girişimlere ulaşmayı, sponsorlarımızın ve iş ortaklarımızın çok kıymetli katkıları ile bu girişimlerin oyunlarını geliştirirken ihtiyaç duydukları finansal desteği ve mentorluk desteğini sağlamayı hedefliyoruz.”

Oyun Dünyasının Girişimcilerine 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Destek!

Next Game Startup oyun girişimciliği yarışmasında dereceye giren girişimlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50.000 TL’lik nakit ödül, oFON tarafından 1 milyon TL’lik avans fonlaması desteği ve INTEL®, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.) ve tüm iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200.000 TL proje desteği ile toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde destek sunuluyor. Ayrıca finalistler yatırımcılara kolayca ulaşabilme fırsatına sahip olacak.

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya; tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün. Katılmak isteyen yarışmacılar ise projelerini 15 Temmuz’a kadar teslim etmek zorunda. Projeler ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek.