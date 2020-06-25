Dijital Ralli Şampiyonası 27 Haziran’da Başlıyor

Red Bull iş birliği, Spor Toto ve Shell Helix katkılarıyla düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası elemeleri sona erdi. Bu sene yarışlar, korona virüs salgını sebebiyle dijital ortam üzeriden gerçekleştirildi. Hem bilgisayar hem de Playstation platformları üzerinden eş zamanlı olarak WRC8 oyunuyla düzenlendi. 5 gün boyunca devam eden elemelerde katılımcılar en iyi 14 sürücü arasına girerek şampiyonada yarışmaya hak kazanmak için mücadele ettiler.

Eski ve yeni bir çok otomobil sporcusunun da katılımına sahne olan elemelerin sonunda 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazanan isimler şöyle:

PC kategorisinde: Ali Türkkan, Eralp Kumartaşlıoğlu, Yağız Avcı, Reha Aybey, Muzaffer Tayyip Odabaş, Ali Doğan ve Uzay Kaştaş,

PS kategorisinde: Yağız Çalhan, Teoman Kaya, Kemal Tarık Sabuncu, Mehmet Gök, Mert Tegul, Burak Tegul ve Can Akbulut

7 ayaktan oluşan şampiyona 27 Haziran Cumartesi akşamı Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Sonra sırasıyla İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalunya, Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak.

Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.