WoW: Shadowlands özel yayını 8 Temmuz’da!

Daha önce duyurulan ancak sonrasında ertelenen World of Warcraft Shadowlands yayınının, 8 Temmuz Çarşamba günü 19.00’da gerçekleştirileceği açıklandı.
Tüm World of Warcraft severlere açık olan etkinlikte oyunun geliştiricileri, canlı yayında Shadowlands ile ilgili son gelişmelere değinecek. Yönetici Yapımcı John Hight ve Oyun Direktörü Ion Hazzikostas‘ın yer alacağı Shadowlands canlı yayınında, yakında oyuna gelecek genişleme paketinden ve şu anda geliştirilmekte olan en son içeriklerden bahsedilecek.
Yayın World of Warcraft’ın Twitch ve Youtube sayfalarından yapılacak.