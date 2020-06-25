Assassin’s Creed Valhalla’nın yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail istifa etti

Assassin’s Creed Valhalla’nın Yaratıcı Yönetmeni Ashraf Ismail, geçtiğimiz günlerde özel hayatına ilişkin kendisine yöneltilen suçlamaların ardından Ubisoft’taki pozisyonundan ayrıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden ve Twitter üzerinden açıklama yaparak herkesten özür dileyen Ashraf Ismail, sonrasında hesabını sildi. Hesabını silmeden önce paylaştığı gönderilerde ise severek çalıştığı projeden, kişisel meseleleri ile ilgilenmek için ayrıldığını belirtti.

Ayrıca projesi için çalışan ekibin de böyle bir olayda adının geçmesini hak etmediğini belirterek geride bıraktığı çalışma arkadaşlarına iyi dileklerini sundu. Ubisoft ise Assassin’s Creed Valhalla, yaratıcı yöneticilerinin istifa ettiğini ancak geliştiricilerin oyun için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Ismail, bundan önce de Assassin’s Creed 4: Black Flag, Assassin’s Creed Origins projelerinde oyun direktörü olarak yer almıştı.