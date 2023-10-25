BLADE, CS2’NİN İLK WINGMAN TURNUVASINI DÜZENLEDİ!

CS:GO’nun bitişi ve Counter-Strike 2’nin çıkışıyla beraber büyük bir oyuncu topluluğunun ilgisi oyuna sürerken Blade ve Sangal, Türkiye’nin ilk Wingman turnuvası olan Frag’N Blade’i FACEIT platformunda düzenledi!

21 Ekim Cumartesi günü başlayan Frag’N Blade, eleme turlarının ardından playoff aşamasıyla beraber resmi Sangal Twitch kanalından naklen yayınlandı. Turnuvanın sunucu koltuğunda ise Türkiye’nin en büyük sunucularından Özgür “root” Alagül vardı.

256 takımın kıyasıya mücadelesinin ardından takımlar 30.000 TL’lik ödül havuzundan sıralamaya göre ödüller kazandı; 242 takımı 15.000 TL, Kıvrak Peek takımı 7.500 TL, Gothboiclique ve Ayak Monster takımları ise 3.750 TL’lik ödülün sahibi oldu.

Frag’N Blade etkinliği ve bu etkinliğin çatısı altında gerçekleştirilen çalışmaların ardından Evyap Dijital Pazarlama Müdürü Merve Erkaya:

Hedeflerimizden birisi de Blade markamızın dinamikliğini kullanarak genç kesime espor ve gaming kanalları üzerinden ulaşmak. Bu noktada Sangal ile beraber CS2’nin ilk turnuvalarından birini düzenlemek, bu turnuvanın iletişimini geniş yelpazede oyuncularla buluşturmak ve ürün gamımızdan en sevileni Cool Fresh’i oyun içerisine entegre ederek reklam haline getirmek hem eğlenceli hem de güzel bir deneyim oldu. Bu dikeyde çalışmalarımız devam edecek ve yine farklı projelerle kitlelere ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz!

Aynı zamanda Blade, Sangal ile beraber deodorant ürünü olan Cool Fresh için de oyun içi entegrasyon ile reklam videosu hazırlayarak bulunduğu segmentte böyle bir proje gerçekleştiren ilk marka oldu.

Bu bir reklamdır.