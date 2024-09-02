War Thunder’a yeni jet uçakları geliyor: JF-17 ve J-10

War Thunder Eylül ayında “Dance of Dragons” güncellemesiyle tanışıyor. Bu güncelleme iki ikonik Çin yapımı savaş uçağını da beraberinde getirecek: J-10 Vigorous Dragon ve JF-17 Thunder. Ayrıca Fransız kıyı filosunun kapalı beta testi de başlayacak. War Thunder, Çin’de geliştirilen Pakistan Al-Khalid-I tankı gibi düzinelerce başka deniz, kara ve hava askeri aracı da oyuna ekleniyor.

JF-17 Thunder, Çin’de Pakistan Hava Kuvvetleri için geliştirilmiş bir avcı uçağı. Uçak 2007 yılından beri bu ülkede hizmet veriyor ve defalarca askeri operasyonlara katıldı. Uçağın motor ünitesi MiG-29’da olduğu gibi Rus turbojet ikiz devreli RD-93 motorudur. JF-17, modern bir radar sisteminin yanı sıra uçağın karşı önlemleriyle yakından entegre edilmiş radar ve füze yaklaşma uyarı sistemlerine sahip ve uçağın Block II modeli Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

J-10A ise, 90’lı yılların sonunda geliştirilen ve zamanının tüm ileri teknolojilerini kullanan 4+ nesil bir Çin avcı uçağı. Bugün Çin’de üretilip kullanılıyor. Güçlü AL-31FN turbofan motoru uçağı çok hızlı bir şekilde yüksek irtifalarda yaklaşık Mach 2 hızlarına çıkarabilir ve geniş kuyruk alanı özellikle yüksek hızlarda önemli olan mükemmel kontrol edilebilirlik sağlar. Pilot, War Thunder için yeni olan manevra kabiliyetine sahip PL-5E yakın menzilli havadan havaya füzeler de dahil olmak üzere 11 adet hardpoint’ine etkileyici bir cephanelik koyabilir.

Fransız kıyı donanmasının teknoloji ağacı VTB-8, VTB-9 ve VTB-11 gibi çevik topçu gemileri ve torpido botlarıyla başlıyor. Askeri tarih hayranları Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere üç bayrak değiştiren ve her durumda farklı silah ve teçhizatla donatılan Vedette 40K‘ya göz atmak isteyecek. Bir başka ilgi çekici tekne de ticaret gemisi kılığına girmiş Arras denizaltı avcısı ya da Fransızların bu sınıfa verdiği isimle “Aviso”. Topçu silahlarına sahip bu nispeten yavaş tekne neredeyse mini bir destroyer gibi. “Dance of Dragons” güncelleme içeriği hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda oyunun resmi web sitesinde yayınlanacak.