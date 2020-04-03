Acer, yeni Predator Triton 500 ve Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Acer bugün yeni Predator Triton 500 ve Acer Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Termal performansı önemli ölçüde artıran yeniliklerin yanı sıra her iki cihazda da en yeni 10. Nesil Intel Core işlemciler ve en son duyurulan NVIDIA GeForce RTX SUPER ve GTX GPU’lar yer alıyor.

“En yeni işlemciler ve GPU’lara ek olarak bu yıl Predator Triton 500 ve Acer Nitro 5 modellerinde heyecan verici yapısal yenilikler yaptık.” diyen Acer BT Ürünleri İş Birimi Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yenilikler arasında en önemlisi, cihazların serin kalmasını sağlayan yeni termal teknoloji oldu. Oyuncular bu sayede en son işlemci teknolojisinin getirdiği performans avantajından yararlanabiliyor.”

Editör Özeti

–Yeni Predator Triton 500 ve Nitro 5 modelleri 10. Nesil Intel® Core™ işlemciler[1] ve en son NVIDIA® GeForce RTX SUPER ve GTX GPU’larla donatıldı. Triton 500’de 300 Hz1, Nitro 5’te ise 144 Hz1’e ulaşan yenileme hızlarına sahip ekranlar 3 ms gecikme tepki süresine sahip.

-Hiçbir şeyden ödün vermeyen güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Triton 500, istediği her yerde yayın yapmak veya video düzenleyip işlemek isteyenler için mükemmel bir çözüm sunuyor.

–Acer Nitro 5 ise oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarların bütçeleri zorlamak zorunda olmadığını gösteren bir model. Oyuncular bu dizüstü bilgisayarda ihtiyaç duydukları tüm özellikleri bulabiliyor.

Predator Triton 500 – Birinci Sınıf Performans ve Soğutma

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara yönelik en yeni 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle ve Max-Q tasarımlı NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ veya 2070 SUPER modellerine kadar GPU seçenekleriyle donatılan Predator Triton 500, en zorlu mücadelelerin bile üstesinden gelmeye hazır. Bu gücü destekleyen 7,5 saatlik pil ömrü[2] ise üretkenliği yüksek seviyede artırıyor. Böylece bu dizüstü bilgisayar hem çalışmak hem de eğlenmek isteyen profesyoneller için ideal bir tercih haline geliyor. Endüstri lideri 300 Hz IPS[3] panel, 3 ms tepki süresiyle her şeyi akıcı, canlı ve ayrıntılı bir şekilde görüntülüyor. sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan ekran geniş açıdan izleme imkanı da sunuyor. NVIDIA G-SYNC™ teknolojisi de görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor ve gecikmeyi en aza indiriyor.

Predator Triton 500; Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i kablosuz bağlantı kontrolcüsü, E3100G ethernet kontrolcüsü ve Control Center 2.0 ile ağ bağlantı kalitesini yeni bir seviyeye çıkarıyor, hızın önemli olduğu uygulamalara bant genişliğinde öncelik tanıyor. Tüm bu güç 17,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığındaki tamamen metal bir kasanın içine sığıyor. Kasanın ince çerçeveleri sayesinde ekran gövde oranı da %81’e ulaşıyor. Üründe 32 GB’a kadar DDR4 bellek ve 2 TB’a kadar NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor.

Vortex Flow: Özel Tasarım Soğutma Teknolojisi

Predator Triton 500, Acer’ın Vortex Flow teknolojisinden yararlanıyor. Bu yeni tasarımda, özel olarak geliştirilen üç adet fan bulunuyor. Kasanın içinde stratejik noktalara yerleştirilen bu fanlar birlikte çalışarak hava akımını artırıyor ve gürültüyü azaltıyor. Bu sistem, yüksek performans elde etmek için fan hızını artıran CoolBoost™ teknolojisiyle destekleniyor. Oyuncular, PredatorSense UI üzerinden cihazlarının sıcaklık düzeyini görebiliyor ve fan hızını ayarlayabiliyor.

Ürünün yenilikçi soğutma sisteminde bir de tamamen metal 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan bulunuyor. Özel tasarım bu fan hava akımını en üst seviyeye getirirken gürültüyü de azaltıyor. Tırtıklı kenarlar, kanatçıklar ve kavisli bölüm sayesinde hava akımı %45 artıyor[4]. Soğutma sistemine beş adet de ısı borusu ekleyen 2020 Predator Triton 500, 2019 modeline göre %33 daha yüksek termal performans sunuyor[5].

Acer Nitro 5

Acer Nitro 5, 5 GHz hıza ulaşabilen 10. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve GeForce RTX 2060 ya da en yeni GeForce GTX 1650Ti veya 1650 GPU’larla birlikte geliyor. İki adede kadar M.2 PCIe SSD ve bir adet 1 TB HDD1 depolamaya sahip olan ürün 32 GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar isterse DIMM yuvalarına daha geniş kapasiteli bellek de yerleştirebiliyor.15,6 inç FHD IPS ekrana sahip 2020 model Nitro 5, gelişmiş görüntülerle oyuncuların beğenisini kazanıyor. 144 Hz veya 120 Hz1 yenileme hızları ve 3 ms tepki süresi[6] sunan modeller, NTSC renk gamının %72’sini kapsayan 300 nit parlaklıktaki panelde hiçbir bulanıklığın yaşanmadığı gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor.

Acer Nitro 5, ağır yük altında verimli soğutma için yenilikçi termal çözümlere sahip. Stratejik noktalara konumlandırılmış giriş çıkış noktalarından yararlanan çift fanlı soğutma sistemi ve dört adet ısı çıkışı ile 2019 modeline göre termal performansta %25 artış elde edildi. Fan hızlarını %10, CPU/GPU soğutmasını ise %9 artıran CoolBoost™ teknolojisi de bu sisteme ek katkı sağlıyor. Bu yılki modelin sunduğu yenilikler arasında Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) ve Killer Ethernet E2600 da yer alıyor. Ağ sürekliliğini ve performansını artıran bu yenilikler sayesinde oyuncular termal gelişmelerin sunduğu avantajlardan sonuna kadar yararlanabiliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Triton 500 ve Acer Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarları, Mayıs ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde sırasıyla 1.899 euro ve 899 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir.