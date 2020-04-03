Call of Duty: Mobile 5. Sezonu ‘‘Steel Legion’’ yeni robotik temalı içeriklerle geldi

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Android ve iOS üzerinden bugün ulaşılabilir olan yeni sezon, oyuna robotik temalı içerikleri getiriyor. Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Steel Legion Battle Pass
David Mason karakteri and Steel Legion temalı silahlar
Bedava Battle Pass içeriği ile GKS silahı

Yeni Sezon Sıralamaları ve Yeni Ödüller
Man-o-War silahı ve Ruin karakterinin ‘‘Epik‘‘ versiyonları

Yeni Kısıtlı Zamanlı Multiplayer Oyun Modları
Gun Game Team Fight
2v2 Showdown maç modu

Yeni Multiplayer Haritası: Meltdown

Battle Royale Modunda Değişiklikler
20v20 Warfare maçlarında birinci şahış bakış açısı özelliği

Yeni Scorestreak ekipmanı: Shock RC (Bedava Battle Pass ile erişilebilir)

Online dükkanda yeni içerikler

Kullanıcı arayüzünde, silah dengelerinde, optimizasyonda ve oynanışta iyileştirmeler.

Daha fazla bilgi için Activision’ın blogunu takip edebilirsiniz: https://blog.activision.com/call-of-duty/2020-04/Steel-Legion-the-New-Season-of-Call-of-Duty-Mobile-is-now-Live

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