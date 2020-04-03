Call of Duty: Mobile 5. Sezonu ‘‘Steel Legion’’ yeni robotik temalı içeriklerle geldi

Android ve iOS üzerinden bugün ulaşılabilir olan yeni sezon, oyuna robotik temalı içerikleri getiriyor. Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde;
–Steel Legion Battle Pass
David Mason karakteri and Steel Legion temalı silahlar
Bedava Battle Pass içeriği ile GKS silahı
–Yeni Sezon Sıralamaları ve Yeni Ödüller
Man-o-War silahı ve Ruin karakterinin ‘‘Epik‘‘ versiyonları
–Yeni Kısıtlı Zamanlı Multiplayer Oyun Modları
Gun Game Team Fight
2v2 Showdown maç modu
–Yeni Multiplayer Haritası: Meltdown
–Battle Royale Modunda Değişiklikler
20v20 Warfare maçlarında birinci şahış bakış açısı özelliği
–Yeni Scorestreak ekipmanı: Shock RC (Bedava Battle Pass ile erişilebilir)
–Online dükkanda yeni içerikler
–Kullanıcı arayüzünde, silah dengelerinde, optimizasyonda ve oynanışta iyileştirmeler.
Daha fazla bilgi için Activision’ın blogunu takip edebilirsiniz: https://blog.activision.com/call-of-duty/2020-04/Steel-Legion-the-New-Season-of-Call-of-Duty-Mobile-is-now-Live