ASUS, GDDR6 desteğine sahip yeni GeForce GTX 1650 ekran kartlarını duyurdu

ASUS bugün ROG Strix, TUF Gaming ve Phoenix serilerine eklenen yeni GeForce® GTX 1650 GDDR6 ekran kartlarını duyurdu. Orijinal GTX 1650’ye göre %50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip yeni, ultra hızlı GDDR6 VRAM ile donatılan bu yeni ekran kartları, 1080p AAA oyun deneyimi için sağlam bir temel oluşturmanın yanı sıra eski sistemler için de kolay bir yenileme imkanı sunuyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR

⦁ GeForce GTX 1650 GDDR6 GPU, PC oyunculuğuna yeni adım atanlar için mükemmel bir seçenek. ROG Strix, TUF Gaming ve Phoenix modellerinin her biri eşsiz özelliklerle donatıldı.

⦁ ROG Strix GeForce RTX 1650 GDDR6’da Eksen Teknolojili fan tasarımı ve 0 dB teknolojisiyle sessiz ve güçlü bir soğutma sistemi bulunuyor.

⦁ ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6, IP5X standardında toz geçirmezlik özelliği ve uzay ve havacılık sınıfı yağ ile uzun kullanım ömrü sunuyor.

⦁ ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6, Eksen Teknolojili fan tasarımı, uzay ve havacılık sınıfı yağ ve kompakt yapısıyla güçlü performansı küçük bir kasaya sığdırabiliyor.

ROG Strix: Uçuşa geçin

ROG Strix ekran kartları kullanıcıların performansı istedikleri gibi kontrol etmesini sağlıyor. GPU Tweak yazılımı her noktada ince ayar yapma imkanı veriyor. Sıcaklıkları kontrol altında tutmak için, GPU’da oluşan ısı DircetCU II ısı borularıyla verimli bir şekilde geniş soğutma bloğuna iletiliyor. Bu bölüm de iki adet Eksen Teknolojili fan ile soğutuluyor. ROG Strix ayrıca, sağlamlığı artıran otomatik üretim süreci Auto-Extreme Teknolojisi ile yerleştirilmiş birinci sınıf bileşenlere sahip. Eski kartınızı yenilemek veya ilk oyun sisteminizi kurmak istiyorsanız, ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 sizi yeni nesil grafik performansıyla tanıştırıyor.

ASUS TUF Gaming: TUF sağlamlığı

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6, TUF adına yakışan dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı üst düzeye taşıyor. Auto-Extreme üretim sürecinden geçen kartlar, PCB’nin eğilmesini önleyen sağlam bir arka plakayla donatıldı. Kartlarda ayrıca IP5X standartlarına uygun uzay ve havacılık sınıfı yağ kullanılan fanlar da bulunuyor. Tüm bunlar, TUF bileşenleriyle uyum için zorlu testlerden geçiriliyor. En yeni TUF ekran kartları sistemini daha uzun aralıklarla yenilemeyi tercih edenlere kolay bir tercih sunuyor.

ASUS Phoenix: Güç içinde

ASUS Phoenix ekran kartları kompakt tasarımda olabildiğince yüksek performans sunuyor ve küçük kasa seçenekleriyle uyum sağlıyor. Kısıtlı alanlarda verimli bir soğutma sistemi gerektiğinden, Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6’da uzay ve havacılık sınıfı yağ kullanılan Eksen Teknolojili fanlar yer alıyor. Auto-Extreme Teknolojisi ile elde edilen dayanıklılık da eklendiğinde Phoenix, eski kartını yenilemek veya ilk oyun sistemini kurmak isteyenler için güçlü bir çözüm haline geliyor.