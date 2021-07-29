Acer’dan RTX 30 GPU’lu modellere performans dopingi

Acer, yeni bir güncelleme ile NVIDIA® RTX 30-Serisi GPU’ya sahip Predator ve Nitro modellerinde MGP’yi (Maksimum Grafik Gücü) yükselttiğini duyurdu. Güncelleme ile müşteriler çok daha iyi bir grafik performansı elde edebilecekler.

Hem yeni kullanıcıları hem de birçok Predator ve Nitro modelinin mevcut kullanıcılarını güncelleme sonrası cihazlarında bir güç artışı bekliyor. Acer’ın, NVIDIA® RTX 30 GPU’lara sahip Predator ve Nitro serisindeki neredeyse tüm cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar MGP güncellemesinden faydalanacak. BIOS ve vBIOS güncellemesi, uyumlu Predator cihazları için 30 Watt’a kadar ve uyumlu Nitro ürünleri için 15 Watt’a kadar daha yüksek MGP sağlayacak.

Acer, müşterilerine her zaman mümkün olan en iyi performansa ve uzun ömre sahip ürünler sunabilmek için tasarım sürecini sürekli olarak yeniliyor ve geliştiriyor. Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Oyun donanımı konusundaki iddiamız, mümkün olan en iyi CPU ve GPU performansının yanı sıra, boyutlar ve dayanıklılık arasında mümkün olan en iyi dengeyi sunmak. İnovasyona yönelik sürekli yaklaşımımız hem yeni hem de ellerindeki cihaza BIOS güncellemesi yapacak müşterilerimize artan grafik performansının faydalarını sunmamızı sağlıyor” dedi.

En yeni modelleri satın alanlar, yüksek grafik performansından otomatik olarak faydalanabilecekler. Var olan modellerde ise, güncellemeler Acer servis web sitesi üzerinden indirilerek MGP’yi artırmak üzere etkinleştirilebilecek.