Oyun köşeniz yeni nesil oyunlara hazır mı?

Evde oyun konsolunuzu yerleştirdiğiniz o köşede, belki salonda, belki kendi odanızda oluşturduğunuz o keyifli oyun köşesinde yeni bir dönem başlıyor. 9. Nesil konsollar piyasaya çıktı ve yeni nesil oyunlar gümbür gümbür geliyor. Peki oyun köşesiniz bu heyecanlı değişime hazır mı?

9. Nesil oyun konsolları nihayet artık evlerde geniş kitlelere yayıldı ve yeni nesil oyunlar da etkileyici bir şekilde kendini göstermeye başladı. Ancak biz bu yeni nesil oyunlara hazır mıyız?

Hatırlayacaksınız, 7 yıldır beklediğimiz ve Aralık ayında piyasaya çıkan video oyunu Cyberpunk 2077, yeni nesil oyun konsollarının, eski nesillere oranla nasıl bir fark yaratacağını bize çok net göstermişti. Yeni nesil konsolların şartları düşünülerek hazırlanmış olan oyun için PS4 ve önceki nesil Xbox cihazlarında da çalışacağı sözü verilmişti ancak gördük ki, oyun PS4 veya önceki nesil Xbox cihazlarında, oynanamayacak derecede zor çalışıyordu. Bu yüzden de oyunun yapımcı firması CD Projekt Red, kısa sürede 15 milyon adet satışa ulaşan oyunu konsollarında oynayan insanlardan özür diledi ve oyunu geri alacaklarını duyurdu. Oyun Playstation oyun mağazasından kaldırıldı, satışı durduruldu. Şimdi bu oyun yeniden konsollarda çalışmak üzere optimize edilerek satışa çıksa da pek çok oyuncu yaşadığı deneyimden çok da mutlu değil.

Yeni nesil oyun konsolları ile beraber video oyun dünyasında, daha önce görülmemiş bir rekabet de ortaya çıkacak. Önceki nesillerde konsol cihazlarındaki gelişmeler oyunların kalitelerinde çok devrimsel değişimler yapacak kadar büyük adımlar ortaya koyamıyordu. Ancak bu kez karşımıza çıkacak yeni konsollar, video oyun dünyasındaki büyük gelişmelerin karşısında zayıf kalmamak için, büyük bir güncelleme alacaklar.

Üstelik artık oyunları yapay zekayla seslendirmek ve pek çok başka kaynağı kullanarak, görsel açıdan gelişmiş oyunlar yaratmak eskisi kadar zor bir iş değil. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar, geçmişte hayalini kurmakta zorlandığımız derecede gelişmiş ve geniş içerikli oyunlarla karşılaşacağımızı tahmin edebilirsiniz.

Bağımsız oyun stüdyoları artık çok güçlü oyun motorlarına erişim imkanına sahipler ve bu gelişmiş oyun motorları sayesinde, az kaynak kullanarak çok zekice fikirleri kolayca hayata geçirebiliyorlar. Bu da çok gelişmiş oyunların ortaya çıkmasına imkan tanıyor. Dolayısıyla, artık evde eğlenmek denilince, oyun konsolları vazgeçilmez bir konuma yükselmiş durumdalar.

Peki biz bu yeni oyunlara hazır mıyız? Çünkü yüksek çözünürlüklü grafiklerle, fotogerçekçiliği yüksek olarak karşımıza çıkacak oyunların, yenilenme hızı yüksek, çözünürlüğü yüksek ekranlara ihtiyacı olacak ki, bu da yeni ve büyük televizyonlara ihtiyacımız olacağını gösteriyor. Eğer oyun köşenizi yeni nesil oyunlara hazırlıyorsanız, yeni bir TV edinmeyi de düşünmelisiniz. Samsung Smart TV veya Vestel Android TV gibi seçenekler yeni nesil oyunların tadını çıkarmanız için yardımcı olacaktır. Bizi bekleyen o güzel oyunları 106 ekran TV olmadan oynarsak oyunlara çok ayıp etmiş olabiliriz.