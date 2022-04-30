Activision Blizzard, Battle.net’e Türk Lirası getirecek (Ama sorular, sorular…)

Vay arkadaş, okuldan yeni mezun halimizle, üç kuruş maaşımız varken bile çerez parası gibi geliyordu şu World of Warcraft “bedeli” bizler için. Neticede yıllar geçti, biz de dere tepe düz gittik ve evimizde kendi halimize eğlenmek için ödediğimiz, önemsiz olması gereken bir bedel iki tane internet fatura parası gibi garip rakamlara çıkıverdi.

Blizzard’ın oyunlarda Türkçe desteği ve yerelleştirilmiş fiyatlar gibi konular konusunda bir arpa boyu bile yol almadığı, bundan kaçındığı malumunuz. Eh, biz de kocaman kocaman adamlar olduk ve birer ikişer hepimiz Azeroth diyarlarına veda ettik.

Derken, bu konuda bir gelişme yaşandı ve Activision Blizzard, Battle.net üzerinden Türk Lirası ile ödeme kabul edeceğini duyurdu. Bu konuya herkesin heyecanla yaklaştığı malumunuz. Firmanın yerel PR ekibinden gelen resmi açıklama ise şu şekilde;

Activision Blizzard, Battle.net platformunu Türk lirası ile tanıştırıyor. Yeni para birimi seçeneğinin 4 Mayıs 2022‘de veya sonrasında hayata geçmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki oyuncular, Activision Blizzard oyun içeriğiyle dövize çevirmeden yerel fiyatlandırma üzerinden işlem yapabilecek ve etkileşimde bulunabilecek. Türk oyunculardan gelen yoğun talebin dikkate alınarak Battle.net’e Türk lirasının eklenmesi oyun deneyimlerini geliştirmek için esneklik sunuyor. Call of Duty®, World of Warcraft®, Overwatch®, Diablo® ve Hearthstone® dahil olmak üzere Battle.net platformundaki tüm Activision Blizzard oyunları için yeni fiyatlandırma geçerli olacak. Bu güncellemeyle beraber, şu anda Türkiye’deki oyuncuların elinde bulunan Battle.net bakiyesi, en son spot döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Buna ek olarak, fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak. Ayrıca World of Warcraft aboneliği otomatik olarak Türk lirasına çevrilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen müşteri desteğiyle iletişime geçin veya https://news.blizzard.com/en-us/battlenet adresini ziyaret edin. Çevrimici görüşmek üzere!

Buradaki yerel fiyatlandırmanın paranın sistemde kullanıma açılıp anlık kurdan mı işlem yapacağı veya yerelleştirilmiş fiyatı da beraberinde getirip getirmeyeceği şu an pek belirsiz. İlki olması halinde (War Thunder’da Gaijin’in kullandığı gibi) oyunculara bir getirisi olmayacağı muhakkak, hatta kendi adıma, Gaijin’den işlem yaparken TL seçmem halinde (artık nasıl bir kurdan çeviriyorsa) daha fazla para ödüyorum. Yerelleştirilmiş fiyat ise oyuncuların sırtından kocaman bir yükü alıp Azeroth diyarlarını yenien bizim oyuncularla doldurmaya muktedir bir gelişme olacak.

Bakalım bu süreç nasıl yönetilecek, merakla bekliyoruz.