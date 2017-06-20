Alternatif ödeme sistemi Epin teknolojisi büyüyor!

Epin teknolojisi dünyada önemli bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılıyor ve sadece oyun sektöründe yılda 5 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor.

özellikle oyun dünyasında yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemi. Banka kullanıcısı olmayan, yani dijital alım yapmakta zorlanan kullanıcı kitlesi için geliştirilen bu alternatif ödeme sisteminde epin’ler “oyun içi para” yerine geçiyor. Oyun severler, çeşitli parasal değerlere sahip olan epin kodlarını satın alarak ilgili oyunda sahip oldukları epin’leri kullanabiliyor.

Oyun sektörü dışında farklı alanlarda da kullanılan epin teknolojisi ise Türkiye’de hızla büyüyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan epin.com.tr CEO’su Gökhan Haznedaroğlu şunları söyledi: “Bugün internet ortamında en yoğun kullanılan ödeme yöntemi yüzde 90 ile kredi kartı. Bunu yüzde 10 ile havale ve alternatif ödeme yöntemleri takip ediyor. Ancak dijital bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan büyük bir kitle var. Biz epin teknolojisini öncelikle oyun sektöründe, sonrasında ise farklı sektörlerin kullanımına açmak istiyoruz. Epin’in yaygınlaşmasıyla dijital ekonomide ciddi bir katma değer yaratılabilir ve bu teknoloji, e-ticaretten oyun sektörüne kadar daha fazla alanda kullanılabilir. Epin’in farklı platformlar aracılığıyla yaygınlaşmasıyla 1 milyar dolarlık Türkiye oyun sektörüne 3 yıl içerisinde yıllık 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak noktaya gelebilir.”

Özellikle banka kullanıcısı olmadığı için dijital alım yapmakta zorlanan kullanıcı kitlesi için geliştirilen epin, alternatif bir ödeme yöntemi olarak öne çıkıyor ve dünyada, oyun sektörü özelinde 5 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Türkiye’de halihazırda oyuncuların yüzde 15’i, yani yaklaşık 3 milyonu epin kullanıyor. Bu anlamda Türkiye’deki epin pazarının gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz.

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