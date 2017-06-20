Bilim kurgunun hayatta kalmayla birleştiği bir oyun: Distrust

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Alawar Entertainment, Ağustos’ta piyasaya sürecekleri 3D sci-fi survival oyunu Distrust ‘ı duyurdu. Oyunun demo sürümünü ise şuan indirebilirsiniz.

Distrust, Kuzey Kutbu’nun ortasında bulunan bilimsel üssün yakınlarda geçiyor. Oyunda helikopter kazasından kurtulan iki kişiyi oynuyorsunuz. İki karakter arasında geçiş yaparak mekanı araştırıp tehlikeli yollardan geçiyorsunuz.

Oyun hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse; hayatta kalmak ilk amaç. Araç gereçler ve yiyecekler aramanın yanında geceleri uyurken karakterlere saldıran ve hayatlarını emen yaratıklara karşı koymak zorundasınız. Bir karakterin hayatı emildiğinde hangi karakterin gerçek hangisinin ruhsuz olduğunu anlamanız gerekiyor. Ek olarak rastgele görevler ve seviyeler de bunlara dahil. Oyunda seçebileceğiniz farklı özelliklere sahip 15 farklı da karakter bulunmakta. Oyunun demosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum Eklenmiş

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  1. Orkun 23 hours ago | Cevapla
    Fena durmuyor, fiyatı da uygunsa alınabilir.

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