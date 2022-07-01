“Apple fanboy” olma rehberi

Seveni de sevmeyeni de çok olan Apple, tüm tepkilere rağmen dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri. Pek çok kullanıcı ise kendine Apple Fanboy diyecek kadar da markaya bağlı. Peki Apple Fanboy nedir, nasıl olunur?

Microsoft’un elinde imkan varken mobil teknolojileri günlük hayata sokmakta çok başarısız kalması Apple’ın iPhone ve diğer iOS cihazlarıyla bu boşluğu doldurmasının kapısını açtı. Bugün yeni iPhone 13 modelleri piyasada heyecan yaratmış ve tüketiciler iPhone 13 mini gibi farklı modelleri kullanmak için alışverişe yönelmişken, Apple Fanboy kavramı tekrar gündeme çıktı.

Peki “Apple Fanboy” olarak bildiğimiz bu hayran kitlenin tam olarak tanımı nedir, kimler Apple Fanboy’dur, Apple Fanboy nasıl olunur? İşte merak edilen soruların net cevapları.

Dijital dünyanın kurucu babalarından biri olarak adı geçen Bill Gates, bilgisayarları evlerimize sokmak konusunda önemli bir iş başardı. 80’ler öncesinde ABD’li IBM firmasının ürettiği bilgisayarlara kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir DOS işletim sistemini yazarak kurduğu Microsoft üzerinden, bir zamanlar iş makinesi olarak tanınan PC’leri evlerimize sokarak aynı zamanda eğlence ve oyun cihazlarına da dönüştürmeyi başardı. Ayrıca bu hamle sayesinde, ABD ordusu ve üniversiteleri için hazırlanmış bir ağ olan internetin evlerimize kadar girip sivilleşmesine ve dünyanın bilgi bankasına dönüşmesine de alt yapıyı hazırlamış oldu.

Ancak Microsoft, elinde imkanları varken, Windows Mobile gibi işletim sistemleriyle telefonlar hazırlarken, bu cihazların yaygınlaşmasını sağlayamadı. Çok sorunlu bir işletim sistemi olan Windows Mobile’ın, insanları akıllı telefon kullanmaya teşvik etmeyi bırakın, akıllı telefonlardan kaçırdığını bile söylemek abartı olmaz.

İşte tam bu sırada, 2005’li yıllarda, Apple ve Steve Jobs, çok gizli bir şekilde yürüttüğü Apple akıllı telefon projesini büyük bir sükse ile duyurmayı başardı. Tamamen parmak ile ekrana dokunarak çalışan bu akıllı telefonlar iPhone adını alırken, birden bire dünyada büyük ilgi görmeye de başladı. Artık insanlar elinde stylus tutmak zorunda kalmadan, rahat rahat ekrana dokunarak ve çok basitçe internete bağlanarak telefonları ile dijital dünyada dolaşma şansına sahipti.

Sıradışı tasarımlarıyla insanları etkiledi

Apple her zaman kullanıcı dostu ara yüzleri ve özenle hazırlanmış tasarımlarıyla sıra dışı olmayı seven ve bilgisayar kullanırken teknik detaylarla uğraşmak istemeyen kullanıcıların tercihi olmuştu. İşte telefonda da bu politikasını hayata geçirerek, iPhone’lar ile insanlara “teknik detaylar bilmek zorunda kalmadan elinizdeki minik telefondan dijital dünyaya bağlanabilirsiniz” mesajını verdi. Üsteli bunu rakibi olacak Android cihazlara oranla çok daha şık tasarımlı ve yüksek donanımlı telefonlarla yaptı. Dolayısıyla, iPhone cihazları, Apple sevenler tarafından çok kolayca kabullenildi ve MAC ekosisteminde Apple kalitesine alışkın olan kesim bir anda iPhone telefonlar için de mağazalar önünde kuyruk olmaya ikna oldular. Böylece eskiden çok cılız şekilde dile getirilen Apple Fanboy kavramı, iPhone cihazlarla daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Bugün, Apple’ın telefonlarını elinize aldığınızda, telefonun malzeme kalitesine, ekranına, kullanım kolaylığına, teknolojilerine hayran kalmamak kolay değil. İşte Apple Fanboy olmak da bu kadar kolay. Çünkü Apple’ın çekimine kapılmak çok kolayca kapılabileceğiniz ürünler geliştiren bir firma, ki dünyadaki en güçlü firmalardan biri olmasını da bu başarısına borçlu. Eğer, iPhone 13 veya iPhone 13 gibi bir iPhone modeli satın almak niyetindeyseniz, avantajlı fiyatlarla Apple modellerini sunan Hepsiburada mağazasını araştırmanızı da tavsiye ederiz.