Laptop ile yaşam kılavuzu

İşimizi yapmak, okulda eğitimimizi almak ve daha pek çok iş için Laptop’un konforuna hala çok ihtiyaç duyduğumuzu anladık. Hayat sadece mobil telefonlardan ibaret değilmiş. Peki, Laptoplarımızı daha konforlu nasıl kullanabiliriz?

Derslerinizi dinlemek için Laptop’ınızı açıyorsunuz, hocalarınızın derslerini canlı veya kayıtlı videolar üzerinden dinlerken, Laptop ekranının başında notlarınızı alıyorsunuz. Hem dersi izlerken, hem not alıyorsunuz hem de kimi zaman Laptop üzerindeki kontrollerle uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yeni sistemde, Laptop’ın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Ancak hatırlamak zorunda olduğumuz bir detay daha var. Laptopl’lar çok hassas cihazlardır ve yoğun kullanıldıklarında çok ısınırlar, ısındıkça da yıpranıp eskirler. Üstelik ısındıkça yavaşlarlar, videoları veya oyunları çalıştırmaları da yavaşlar.

Dolayısıyla, Laptop ile çalışırken en önemli yardımcınız iyi bir Laptop soğutucuolacaktır. Laptop soğutucuları, laptopun altından biriken ısıyı uzaklaştırırken aynı zamanda Laptop’ın tabanından hava kanallarına ulaşan tozların cihazın içine girmesini de zorlaştırır. Bu da cihazın hayatını daha da uzatır.

Laptop’ınızdaki verilerin de hayati olduğunu unutmamak gerekiyor. İş dosyalarınız, okul dosyalarınız, kişisel dosyalarınız, bir hayli yer kaplayabilir. Özellikle de çok sık kullanmadığınız dosyaları harici harddisk üzerinde saklamanızı tavsiye ederiz. Böylece hem cihazda yer kaplamamış olacaklar hem de laptop’ın bozulması durumunda, dosyalarınız güvende olacak.

Uzun saatler boyunca Laptop başında oturmak da kolay bir iş değil. Aynı zamanda masada not da almak zorunda kalacağınız için, rahat bir çalışma sandalyesi edinmenizi tavsiye ederiz. Böylece vücudunuz uzun süreli oturma nedeniyle oluşacak rahatsızlıklara karşı daha dirençli olur. Ancak yine de, tek seferde 50 dakikadan fazla oturmamaya çalışın.

Her 50 dakikadan sonra kalkıp 10 dakika ayaklarınızı çalıştın ve ayak damarlarınıza kan gittiğinden emin olun. Zira uzun süreli oturmalarda ayak damarları sıkışarak kan akışında sorun çıkartır. Biliyorsunuz, oyun oynarken de uzun süre oturmamanızı tavsiye ediyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle Çin’de, internet kafelerde 8-10 saat boyunca oyun başında oturan gençlerin, ayak damarlarındaki sıkışma nedeniyle kalp krizi geçirdiği olaylar yaşanmıştı. Bu yüzden, sağlıklı, rahat, konforlu bir çalışma sandalyesi çok önemli. Ayrıca çalışırken, uzun süre oturmama bilincine de sahip olmalısınız. İşiniz imkan verdikçe ayağa kalkmalı, oda içinde ayaklarınızı açarak yürümeli, damarlarınızı rahatlatmalısınız. Fırsatınız olduğunda ise yeni bir laptop ile cihazınızı güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Belki bir Macbook, belki bir MSI Laptop ya da bir oyuncu bilgisayarı. İhtiyacınız olan tüm ürünleri Hepsiburada üzerinde bulabileceğinizi de hatırlatalım.