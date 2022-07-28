Assassin’s Creed ve PUBG ortaklığı duyuruldu!

KRAFTON, Assassin’s Creed kozmetiklerini, etkinliklerini ve kendi dünyasının elementlerini öncü battle royale oyunlarına getirmek adına Ağustos ayında Ubisoft ile ortaklık yapıyor.

ğustos ayında hem PUBG: BATTLEGROUNDS’a hem de NEW STATE MOBILE’a taşıyacak çok oyunlu bir iş birliği için Ubisoft ile ortaklık başlattığını açıkladı. Animus’un hikayeleri savaş alanlarının gerçekleri olduğunda, oyuncular Assassin’s Creed temalı oyun içi eşyaları edinme, PUBG: BATTLEGROUNDS evrenine sunulan Abstergo Industries’i görme ve Assassin’s Creed temalı sandık biletleri kazanabilecekleri çeşitli özel etkinliklere katılma şansına sahip olacaklar.

KRAFTON’un Ubisoft ve Assassin’s Creed ile ortaklığıyla ilgili önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir:

PUBG: BATTLEGROUNDS x ASSASSIN’S CREED (17 Ağustos – 22 Eylül)

İş İçin Giyin: Assassin’s Creed iş birliği süresince, PUBG: BATTLEGROUNDS oyuncuları temalı kozmetik ödüller kazanma şansına sahip olacak:

Kostümler (2x set)

Çanta Kaplamaları (2x set)

Paraşüt Kaplaması

İfade

Silah Süsü

Sprey Eşyası (2x set)

Abstergo Industries Haven’a Sızıyor: Assassin’s Creed ortaklığı süresince, sınırlı bir süre boyunca oyuncular Haven haritasında çeşitli temalı kaynakları ve donanımları keşfedebilecekler. Abstergo Industries, gizli bir Animus makinesi ve binanın çatısına stratejik bir şekilde yerleştirilmiş “Leap of Faith” çıkıntıları ile donatılmış; haritanın önemli binalarından birini devralıyor.



NEW STATE MOBILE x ASSASSIN’S CREED (18 Ağustos – 21 Eylül)

Suikastçi veya Tapınakçı Gibi Görünüyorsa…: Oyuncular iş birliği boyunca, sınırlı süresi olan etkinlikler ve iş birliği sandıkları aracılığıyla 30’dan fazla, eşsiz Assassin’s Creed temalı kostümler, silah görünümleri ve eşyalar elde edebilirler:

Ezio’nun Assassin’s Creed Brotherhood Kıyafeti

Shay’in Assassin’s Creed Rogue Kıyafeti

Yükseltilebilir SIG-MCX Kaplaması

Araç Kaplamaları (2x)

Paraşüt Kaplaması

Arma

The Brotherhood’dan Ödüller: İş birliği etkinliği boyunca NEW STATE MOBILE’a giriş yapan oyuncular günlük giriş ödüllerine sahip olacaklar. Oyuncular, Erangel ve Troi’deki tapınakçıların ve suikastçıların söylentilerinin arkasındaki gerçeği öğrenmek adına hikaye görevlerini tamamlayarak daha da fazla ödül alabilirler. Daha fazla bilgi için bizi takipte kalın!