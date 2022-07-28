Acer’dan yeni oyuncu monitörü: RG321QU

Çerçevesiz tasarımıyla öne çıkan ve oyunculara özel detaylarla donatılan Acer RG321QU oyuncu monitörü, 170 Hz yenileme hızıyla kırılma, takılma, bozulma ve titremeleri ortadan kaldıran en yeni AMD FreeSync™ Premium ekranla kesintisiz oyun deneyimi sunuyor. 1 ms Visual Response Boost (VRB) tepki süresi keskin ve net görüntüler elde etmeyi mümkün kılarken oyunculara rekabette avantaj sağlıyor.

Rekabetçi oyuncuların gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan Acer’ın Nitro RG1 serisinden RG321QU model oyuncu monitörü, akıcı görüntüler ve gerçekçi renklerle geliştirilmiş bir oyun performansı sağlıyor.

En karanlık sahnelerde dahi daha iyi performans

HDR10 teknolojisi desteğiyle gelen cihaz, daha geniş renk paleti ve renk yönetimi, zenginleştirilmiş capcanlı oyun ve/veya ortam deneyimi ile oyun deneyiminizi bir adım öteye taşıyor. Monitörün yenileme hızını bilgisayarınızın kare hızı ile senkronize eden AMD FreeSync™ Premium teknolojisi, tepki hızı yüksek ve net görüntüleri mümkün kılıyor. Oyunların takılmasını ve dikkat dağıtan görüntü kırılmalarını önleyen bu teknoloji sayesinde monitörün 31,5 inçlik WQHD çözünürlüklü, IPS ekranı oyunlarda keskin, odaklanmış netlikte ve gerçekçi renkler sunuyor. Black Boost teknolojisine sahip monitör, bu özelliği ile oyuncuların en karanlık sahnelerde dahi daha iyi performans elde etmesini sağlıyor.



Ergonomik özellikleri oyunculara konfor sağlıyor

VESA montajını destekleyen, bu sayede kollardan duvara kadar birçok farklı alanda monte edilebilir monitörün 5° ila 15° eğilebilme özelliği sayesinde boynunuzu iyi bir pozisyonda tutabilmeniz mümkün. Ergonomik özellikleri ile oyuncuların hayatını kolaylaştıran cihazın, dahili Acer Display Widget özelliği, kullanışlı bir ekran menüsü düğmesini kullanarak monitör ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor.

Oyuncuların göz sağlığını düşünen monitör

Acer RG321QU monitörde yer alan flickerless teknolojisi gözleri gereksiz yorgunluğa karşı koruyor. Mat ekran desteği sunan Acer ComfyView özelliği ise ekran yansımalarını önlüyor. Bu iki teknoloji sayesinde monitör uzun oyun sürelerinde gözleri yormuyor. Acer BlueLightShield teknolojisi ise ekrandan yansıyan mavi ışığı miktarını basit bir şekilde ayarlayabiliyor. Bu özellik ile Acer RG321QU zararlı titremeleri kaldırarak oyuncuların göz sağlığına fazlasıyla önem veriyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer RG321QU, 4.699 TL fiyatla satışa sunuluyor.