PlayStation VR2’nin yeni özellikleri duyuruldu

PlayStation VR2’nin kullanıcı deneyimi temelli özellikleriyle ilgili yeni bilgiler geldi.

PlayStation VR2’nin yeni yayın özelliği, kullanıcının çevresini görmesini sağlayan şeffaf görüş özelliği ve özelleştirilebilir oyun alanıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayan blog postuna kısaca göz atalım dilerseniz.

Transparan görüş modu

Sanal gerçeklik gözlüğü kullanıp da sağa sola takılmayan, yakındaki bir arkadaşına yanlışlıkla okkalı bir yumruk atmayan var mı aranızda? Entegre bir ön kamera ile birlikte gelecek olan PS VR2 sayesinde bir şey aramak istediğinizde gözlüğü çıkartmadan odada dolaşmanız mümkün. Bu özelliğin yayınlarda herhangi bir kayıt yeteneği olmadığını da belirtmek gerekiyor, sadece odada aradığınızı bulmak için.





Yayın yaparken kendinizi kayda alabiliyorsunuz

PS VR2’nin PS5 HD kamera ile olan bağlantısı sayesinde oynuyor ve bunu yayın yapıyorken kendinizi kayda almanız mümkün olacak. Bu pek çok yayıncı için nimet gibi bir özellik lakin yeşil perde kullanmadan performans nasıl olacak, merakla bekliyoruz.



Kişiselleştirilmiş oyun alanı

Sanal gerçeklik cihazları şimdiye kadar oyun alanı konusunda pek bir esneklik sağlamıyordu bilindiği gibi. nXn metre döngüsünün dışına nihayet çıkılabilmesini sağlayan şey ise PS VR2’nin Sense kontrolörleri olacak. Bu sayede (ve ön kameranın da yardımıyla) oyun alanınızın sınırlarını ince detaylara kadar belirleyebilmeniz mümkün.

VR modu ve sinematik mod

PS VR2 iki ana modla birlikte gelecek. Gerçekçi, 360 derece bir oyun deneyimi için VR modunda 90/120Hz hızlarında, 4000 x 2040 HDR formatında videonun keyfini çıkartabileceksiniz.

Sinema modunda ise oyuncular PS5’in arabirimine direkt olarak sanal gerçeklik gözlüğü üzerinden ulaşabilecekler. Sinema modundaki içerikler 1080P HDR formatında ve 24/60/120Hz olarak görüntülenebilecek.