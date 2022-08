Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, 30 Ağustos’ta geliyor!

Konami, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection’ın 30 Ağustos’ta PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® ve Nintendo Switch™ platformlarına çıkacağını duyurdu. Nickelodeon iş birliğiyle, KONAMI’nin retro 8-bit, 16-bit ve arcade TMNT arşivinden on üç radikal oyun ve bunların Japonca versiyonları*, Leonardo, Donatello, Raphael ve Michelangelo’nun maceralarını konsollara ve masaüstü bilgisayarlara taşıyor.

Bu zamansız klasikler koleksiyonu, Shredder’ı kovalama, Foot’a karşı savaşma ve Bebop ve Rocksteady ile dolaşma keyfini yaşatırken kahramanlarımızın KONAMI tarafından geliştirilen dijital maceralarının beat ’em up, aksiyon oyunlarında neden standartları belirlediğine bir kez daha ışık tutuyor. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection şu oyunlardan oluşuyor:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

KONAMI, bu klasikleri istediğiniz zaman oyunu kaydetme ve geri sarma, düğme eşleme, lokal co-op olan oyunları dahil etme ve bazı oyunlar** için çevrimiçi mod da dahil olmak üzere harika bir dizi yaşam kalitesi özelliğiyle modern oyun sistemlerine ustalıkla uyarlamak için oyun geliştiricisi Digital Eclipse ile ortaklık kurdu.