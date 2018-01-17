ASUS ve BAU Güçlerini Espor İçin Birleştirdi

Ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan espor’un Türkiye’deki temsilcilerinden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) eSports ve oyun bilgisayarı pazarı öncülerinden ASUS’un Republic of Gamers (ROG) markası güçlerini birleştiriyor. Espor dünyasına yetişmiş insan gücü kazandırmayı amaçlayan sponsorluk kapsamında ASUS, BAU eSports’a 2 yıl boyunca teknoloji sponsoru olacak. ASUS ve BAU eSports’un yeni işbirliği Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Teknoloji dünyasına öncülük eden ASUS’un Republic of Gamers (ROG) markası ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin espor kulübü BAU eSports, 2 yıl sürecek bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu yeni işbirliği ile ASUS, BAU eSports’a ekipman ve PC laboratuvarı desteği sağlayarak, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, BAU eSports bünyesinde yer alan esporcu öğrencilerin yanında olacak. ASUS ve BAU işbirliği, espor ekosistemindeki profesyonel oyuncuları desteklemeyi, yayıncılık, sunuculuk ve hakemlik gibi birçok alanda, Türkiye’de hızla gelişen espor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmayı hedefliyor.

ASUS Türkiye olarak, Republic of Gamers (ROG) markası ile oyun bilgisayarı pazarında uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük oyuncularından birisi olduklarını belirten ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler;

“Republic of Gamers (ROG) markamızla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile Türkiye’de esporun gelişimine ve esporcuların yetişmesine destek vermeyi hedefliyoruz. Espor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmanın ve esporda kariyer imkanlarını artırmanın büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Akademik kurumların da bu alana ilgi göstermesi ve eğitimle desteklemesi de çok kıymetli. Bu anlamda, gaming sektöründe lider marka olarak, BAU eSports’u gelecek turnuvalarda ve liglerde destekleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. İşbirliğimiz ile Türkiye’de esporun daha da güçleneceğine ve bu alanda daha çok oyuncuya kariyer imkanı sağlanacağınca olan inancımız tam.” diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise konuyla ilgili “Espor ve beraberinde yarattığı sektör dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. BAU olarak eSporu diğer spor dalları gibi görüyor ve destekliyoruz. Bu doğrultuda eSporu profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla yetenekli sporculara burs verdik. Şimdi ise ASUS’un desteği ve işbirliğiyle bu alanda dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek bu ekosisteme yeni oyuncular kazandırmak istiyoruz. Amacımız Türkiye’nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olmasını sağlamak” dedi.

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