ASUS ROG Strix ve TUF Gaming RX 5600 XT VBIOS güncellemesine kavuştu!

ASUS, ROG Strix RX 5600 XT OC Edition ve TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO OC Edition ekran kartlarının GDDR6 bellek frekansını 14 Gbps’ye yükselten yeni VBIOS güncellemesini duyurdu.

Ocak 2020’de, AMD’nin Radeon™ RX 5600 XT GPU için revize edilmiş GPU saat frekansını uygulamak için yeni güncellemeler her iki model için de yayınlanmış, ancak bellek frekansları için daha kesin bir doğrulama süreci gözetilerek orijinal 12 Gbps bellek hızları korunmuştu. ASUS mühendisleri, yoğun test süreçlerinin ardından her iki kartta da kullanılan Radeon™ RX 5600 XT GPU ve GDDR6 belleklerin oyunlarda ve uygulamalarda kararlı performanslarını korurken, AMD’nin yeni gelişmiş frekans seviyelerinde rahatlıkla çalışabildiğine emin oldular. GPU ve GDDR6 bellek frekansları artırılmış yeni VBIOS güncellemeleri artık ROG Strix ve TUF Gaming X3 ürün destek sayfalarından indirilebiliyor. Güncelleme işlemini basitleştirmek için her VBIOS güncellemesi, doğrudan işletim sisteminden çalıştırılabilen Windows tabanlı bir yardımcı programla birlikte geliyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR:

· VBIOS güncellemeleri, ROG Strix ve TUF Gaming X3 Radeon ™ RX 5600 XT EVO OC Edition ekran kartları için AMD’nin gözden geçirilmiş GPU ve bellek saat hızlarının birlikte uygulanmasını sağlıyor.

· Yeni VBIOS güncellemeleri ve Windows tabanlı güncelleme yardımcı programı ASUS destek sayfasından indirilebiliyor.