Outland’in külleri iblis avcısını serbest bırakırken Hearthstone®’da yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Anka Yılı, Blizzard’ın sevilen dijital kart oyunu Hearthstone®’un yeni genişleme paketi olan Outland’in Külleri’nin çıkışıyla birlikte resmi olarak başlıyor. Oyuncuları Kara Geçit’in ötesindeki tehlikeli ve savaşlarla darmadağın olmuş bir diyara davet eden Outland’in Külleri, bu dünyanın yerlisi olan korkunç canavarlar, acımasız karakterler ve iblislerden güç alan büyü ve yadigârlardan oluşan 135 yepyeni kartla Hearthstone’daki dengeleri altüst ediyor. Hearthstone’un çıkışından beri eklenen ilk yeni sınıf olan İblis Avcısı (Demon Hunter), bugün Outland’in Külleri’yle birlikte oyundaki yerini alıyor. Kaotik iblis enerjileri ve korkunç ruh büyüsü yetenekleriyle donatılmış İblis Avcısı, direkt kahraman saldırıları ve kudretli iblis minyonlar üstüne kurulu kendine has agresif bir oyun tarzı ortaya koyuyor. İblis Avcısı sınıfı ve Illidan Stormrage kahramanının yanı sıra sınıfa özel olarak hazırlanmış 30 kart, dört bölümlük İblis Avcısı tek kişilik hikâyesini tamamlayan tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

Outland’in Külleri tam 135 yeni kartı oyuna getirmekte. Oyunun gidişatı üstünde önemli etkiler bırakabilen yeni bir tür efsanevi minyon olan Prime kartlar da bunlar arasında. Prime’lar, başlangıç biçimlerinde güçlü ve bilhassa oyunun erken ve orta safhalarına yönelik minyonlar. Oyun alanından ilk defa kaldırılmalarının ardındansa oyuncunun destesine geliştirilmiş bir şekilde yeniden karılıyorlar. Oyuncuların dikkat etmesini gerektirecek bir diğer özellik de Hapsolmuş İblisler. İki tur boyunca hareketsiz kalarak bu süre boyunca hasar alması veya vermesi mümkün olmayan bu güçlü minyonlar, etkin hale gelince oyunun seyrini değiştiren etkiler ortaya çıkarıyor.

Anka Yılı Başlıyor

Anka Yılı, bugüne dek Hearthstone’a gelen en önemli değişikliklerden bazılarını içeriyor (daha fazlasının yolda olduğunu da ekleyelim):

–Dereceli Modu Yenilemesi: Yeni yılla birlikte geliştirilmiş bir dereceli deneyimi de oyuna geliyor. Yenilenmiş eşleştirme ve anlamlı ödüllerle dolu eğlenceli bir ilerleme sistemi bunlar arasında.

–Yeni ve Oyuna Dönen Oyunculara Özel Deneyim: Hem başlangıç derecelerini tırmanan yeni oyuncular hem de uzun bir aranın ardından Hearthstone’a dönen oyuncular, kendi seçecekleri sınıf için ücretsiz bir rekabetçi deste elde edecek*.

–İyileştirilmiş Kart Paketi Deneyimi: Sevilen “efsanevi kartların kopyası çıkamaz” kuralı artık tüm nadirlik düzeylerini kapsıyor. Oyuncular artık hiçbir yaygın, nadide veya epik kartın iki kopyasından fazlasını almayacak.

–Ücretsiz Tek Kişilik Macera: Genişleme paketinin ilerleyen dönemlerinde tüm oyuncular paramparça olmuş Outland dünyasında geçen ücretsiz bir tek kişilik macera elde edecek. Ünlü Illidan Stormrage ve seçkin İblis Avcılarından oluşan ordusuna katılarak korkunç Paslı Lejyon’a karşı savaşın!

–Rahip Sınıfı Yenilemesi: Rahip sınıfı kimliğini daha da öne çıkaracak büyük değişiklikler oyuna geliyor. Sınıfın altı kartı Şeref Salonu’na aktarılırken bunların yerine yepyeni kartlar eklenecek.

–Savaş Meydanları Güncellemeleri: Kısa süre eklenen Illidan kahramanıyla birlikte daha da genişleyen Hearthstone: Savaş Meydanları gelişimini Anka Yılı’nda da sürdürecek.

Hearthstone’a giriş yapan oyuncular bir görev serisini tamamlayarak toplamda altı kart paketi kazanabilecek. Bunların üç tanesi Outland’in Külleri’nden ve diğerleriyse Descent of Dragons™, Saviors of Uldum™ ve Rise of Shadows™ genişleme paketlerinden birer tane olacak. Serinin ilk görevine bugünden itibaren erişilebilecek. İkinci ve üçüncü görevse 8 ve 9 Nisan tarihlerinde eklenecek. Ayrıca, şu andan 29 Haziran tarihine kadar oyuna giriş yapan tüm Hearthstone oyuncuları efsanevi minyon Kael’thas’a ücretsiz sahip olacak.

Outland’in Külleri, bugünden itibaren Windows® ve Mac® bilgisayarların yanı sıra Windows, iOS ve Android™ tabletler ve telefonlarla oynanabilecek. Outland’in Külleri kart paketleri, şu anda Hearthstone’un Arena modundan kazanılabiliyor ve oyuncular onları Hearthstone’un diğer kart paketleriyle aynı bedel karşılığında oyun içi altın veya para karşılığında alabilir.

Outland’in Külleri hakkında daha fazla bilgi için resmi sayfamıza göz atabilirsiniz.

İblis Avcısı Türkçe Genel Bakış: https://www.youtube.com/watch?v=2xpzD9rFPp4

Anka Yılı 1. Aşama Türkçe Genel Bakış: https://www.youtube.com/watch?v=QDCm_-Je9vE