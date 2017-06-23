Bağımsız oyun Nex Machina piyasaya sürüldü!

PlayStation 4 ve PC için çıkan Nex Machina bağımsız olmasına rağmen gayet güzel bir oyuna benziyor.

Resogun ve Robotron’u andıran kamera açılarıyla, voxel (pixel’in 3 boyutlusu farzedin) shooter tarzıyla ve her yerin parçalara ayrılabilecek olmasıyla farklı ancak güzel bir tarza sahip Nex Machina piyasaya sürüldü. Ayrıca şuan indirimde!

Nex Machina, Dünya, ülke, şehir ve arkadaş sıralamasıyla, oyuncu rankları ve aylık turnuvalarıyla, gayet detaylı izleme modu ve online challengelarıyla gayet hoş bir bağımsız yapım.

Oyunun yapım aşamasını merak ediyorsanız sizi buraya alalım:

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