Call of Duty: Modern Warfare Remastered tek başına satışa sunuluyor!

Geçtiğimiz yıl Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve Infinite Warfare paket olarak satışa sunulmuştu. Activision aldığı tepkiler doğrultusunda bunu değiştirdi.

Tabii iş işten geçti demek gerekiyor. Satacaklarını sattıktan sonra yaptılar gibi gözüküyor bu değişikliği dışardan bakınca. Yine de hala oyuna sahip olmayıp almak isteyen varsa 27 Haziran’da Modern Warfare Remastered’ı 40 Dolar’dan alabilir. Türkiye’ye kutulu versiyonu ne zaman gelir bilemiyoruz ancak hem kutulu hem dijital olarak satılacağı bilgisi geldi.

Oyun ayrıca “campaign” ve 16 adet multiplayer haritası içeriyor. Ancak “variety map pack” buna dahil değil. Map pack için ayrıca 15 Dolar ödemeniz gerekiyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…