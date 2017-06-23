26. yaş günün kutlu olsun Sonic

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Sonic the Hedgehog’ın 26. yaş günü şerefine Overclocked Remix’in kullanıcıları ücretsiz bir Sonic albümü yaptılar.

30 farklı amatör sanatçının yaptığı 23 şarkılık bu güzel albümün en iyi yanı ücretsiz olması. Oyunları kimi zaman iyi kimi zaman kötü olan Sonic’in müzikler konusunda iyi olduğuna sanırım hemfikiriz.

İşte albümden küçük bir parça:

İlk oyundan Sonic Colors’a tüm oyunlardan şarkıların bulunduğu albümü buradan indirebilir, bu torrent adresini kullanabilir veya Soundcloud’ı kullanabilirsiniz. Ayrıca albüm hakkında bilgileri buradan bulabilirsiniz.

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