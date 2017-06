Oyuncuların Bayram Hediyeleri Kinguin ve GPay’den

Kinguin ve GPay’in oyuncular için hazırladığı bayram sürprizinde onlarca oyunda %20 ile %90 arasında değişen indirimler, bedava oyunlar ve 50 TL’lik GPay bakiyesi kazanma fırsatı oyuncuları bekliyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi dijital oyun mağazalarından biri olan Kinguin ve Türkiye’nin en popüler ödeme platformlarından GPay, oyuncuları Ramazan Bayramı’nda sevindirecek bir kampanya düzenliyor. 25-27 Haziran tarihleri arasında aktif olacak kampanyada indirimlerin yanında bedava oyun ve 6 adet 50 TL değerinde GPay bakiyesi kazanma şansı var.

Kinguin ve GPay’in ortaklaşa hazırladığı bayram sürprizi oyuncuları sevindirecek pek çok şey barındırıyor. Bunlardan ilki, bayram boyunca 250 farklı oyuna %20 ila %90 arasında değişen indirim oranlarıyla sahip olma şansı. Popüler pek çok oyunun bulunduğu indirimli oyunlar listesine kısaca bakmak gerekirse:

Rainbow 6 Siege: 91,94 TL

NieR Automata: 152,61 TL

Titanfall 2: 95,07 TL

Shadow of Mordor GOTY Edition: 6,46 TL

W2K17: 66,11 TL

South Park: The Stick of Truth: 30,26 TL

Bunlar gibi pek çok oyuna çok cazip fiyatlarla sahip olma fırsatını kaçırmayın! İndirimdeki tüm oyunları görmek için buraya tıklamanız yeterli.

Bayram paketinde oyuncuları bekleyen bir diğer sürpriz ise Prey, PlayerUnknown’s Battlegrounds ve Overwatch gibi üç harika oyundan birini ve GPay’den 6 adet 50 TL’lik GPay bakiyesi kazanma şansı. “En güzel Ramazan ve bayram anılarını anlatan” kişilerin hediye kazanma şansı elde edeceği çekilişe katılmak için, Gleam uygulamasındaki adımları izlemeden önce “Şartlar ve Koşullar”ı kabul etmeniz, ardından da sorulacak soruyu yanıtlamanız gerekiyor. Katılmak için herhangi bir harcama yapmanız gerekmeyen çekiliş için buraya tıklayın!

