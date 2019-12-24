Horde ve Alliance kahramanları 14 Ocak itibarıyla çıkacak yeni World of Warcraft genişleme paketi Visions of N’zoth’ta geride kalan birliklerini toplayıp tüm metanetleriyle serbest kalan kadim ilah N’zoth’un karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu içerik güncellemesi, Battle for Azeroth’un muhteşem finalini bizlerle buluşturmasının yanı sıra yeni bir baskın, çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri, yeni müttefik ırklar ve çok daha fazlasıyla geliyor. Güncellemeyle ilgili tüm ayrıntılar için blog yazımıza göz atabilirsiniz.
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