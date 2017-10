Bekleyiş sona erdi, Gran Turismo Sport piyasada!

Ödüllü gerçek yarış simülatörü serisi Gran Turismo’nun yeni oyunu GT Sport, PlayStation 4 platformunda oyunseverlerle buluştu.

Gerçek motor sporları dünyasının resmi olarak tanınan ilk video oyunu Gran Turismo serisinin merakla beklenen yeni oyunu GT Sport, Türkiye’de oyunseverlerin beğenisine sunuldu. PlayStation 4 (PS4) platformuna çıkan ilk Gran Turismo oyunu olan GT Sport, oyuncuları dünyanın en harika araçları ile yüksek adrenalinli pistlere taşıyor.

“PS4 Pro ve PS VR’da oyun keyfi en üst seviyeye ulaşacak”

GT Sport’un tanıtıldığı basın toplantısında konuşan PlayStation Türkiye Departman Müdürü Mustafa Yiğit, “Dünya genelinde kullanıcılarına çığır açan oyun deneyimleri sunan PlayStation, Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından hızla benimsendi. Bugün oyun konsolu pazarında yüzde 90’ı aşan pazar payımız, Türkiye’deki oyuncuların PlayStation’a olan ilgisi ve sevgisinin en önemli göstergesi sayılabilir. Sony, Türkiye’yi bir oyun ülkesi olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda buradaki konumumuzu güçlendirmek ve oyun dünyasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. PlayStation Türkiye Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün ise, “Dünyanın en iyi otomobillerini efsanevi pistlerle evlerin salonuna taşıyan GT Sport’u oyuncularla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkçe dil desteğiyle sunulan GT Sport ile tüm oyuncular için eğlencenin en üst düzeyde deneyimlenmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda GT Sport’un 4K HDR desteği ve VR uyumluluğu sayesinde PS4 Pro ve PS VR platformlarında oyun keyfinin en üst seviyeye ulaşacağına eminim” dedi.

Gerçekleştirilen sunumların ardından ilk deneme yarışını gerçekleştiren ödüllü Co-pilot Nehir Yılmaz ve ünlü rock gitaristi Metin Türkcan, kıyasıya yarıştılar. Kafa kafaya geçen yarışın kazananı Nehir Yılmaz oldu. Yılmaz, böylece Türkiye’deki ilk resmi yarışın da birincisi oldu.

Her araç en ince detayına kadar dijital olarak yeniden tasarlandı

Ödüllü gerçek yarış simülatörü serisinin yeni oyunu Gran Turismo Sport, en iyi otomobilleri ve efsanevi pistleri oyunseverlerin parmaklarının ucuna taşıyor. Her aracın en ince detayına kadar dijital olarak yeniden tasarlandığı oyunda, adrenalin tutkunları aralarında Ferrari LaFerrari’13, Mazda Roadster S (ND) 5, Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT S’15, Ford Mustang GT Premium Fastback’in bulunduğu orijinal yarış ve üretim 140 modelden biriyle hız serüvenini deneyimleyebiliyor.

Geleceğin otomobillerini şimdiden kullanmak mümkün

Vision Gran Turismo ise, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin hayallerindeki fantastik yol araçlarının GT Sport’un sanal dünyasında hayat bulmasını sağlıyor. Tasarım Editörü sayesinde oyuncular gözde yarış otomobilleri için kendi tasarımlarını oluşturabiliyor, mevcut olanları özelleştirebiliyor ve tasarımlarını dilerlerse arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

Serinin yeni oyununda araçlar 19 farklı pistte yarışıyor. En popüler pistlerden Nürburgring Nordschleife (Kuzey Çemberi) yerini korurken, yeni pistler arasında efsanevi Tokyo Expressway, yarım millik oval pist Northern Isle Speedway ile ABD’nin Rocky Dağları’ndan Meksika sınırına uzanan toprak pist dikkat çekiyor.

Hem ustalara hem yeni başlayanlara uygun

GT Sport, geliştirilmiş kontrolleri sayesinde oyundaki aracı gerçek otomobil kullanır gibi kontrol etme imkanı sunuyor. İlk Gran Turismo’nun ilkeleri korunarak geliştirilen yeni fizik motoru hem yeni başlayanlara hem de ustalara uygun hale getirildi. Oyun içerisinde frene basmak ve bir virajı almak gibi temel yetenekleri kullanmak ve sürüş oyunlarında yeni oyuncular için temel konularda tüm bilgileri öğrenmek mümkün.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…