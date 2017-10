Playstore’da GTA V’in fiyatı 84 TL’ye indi!

Sonbahar aylarına girdiğimiz şu günlerde evde oturmak giderek daha çekici bir seçenek olarak gözükmüyor mu gözünüze? Playstore da dört ayrı kampanya ile en sevdiğiniz oyunları sizlere sunmaya hazırlanıyor.

Bu kampanyalardan ilki GTA sevenleri sevindirecek zira GTA V’i 84 liraya alabileceksiniz, bu rakam şimdiye kadar ülkemizde gördüğümüz en düşük fiyat düzeyi. Ayrıca Tom Clancy’s oyunlarını henüz oynamadıysanız veya bir kısmını kaçırdıysanız da oldukça avantajlı fiyatlarla edinebileceksiniz. Mafia serisinin hayranları da aşağıdaki kampanya detaylarına göz atabilirler.

GTA Kampanyası:

https://www.playstore.com/kampanya/gta12e

Grand Theft Auto III : 7 TL

Grand Theft Auto: Vice City: 7 TL

Grand Theft Auto: San Andreas: 9 TL

Grand Theft Auto IV: Complete Edition: 15 TL

Grand Theft Auto: The Trilogy: 15 TL

Grand Theft Auto V: 84 TL

Tom Clancy Kampanyası:

https://www.playstore.com/kampanya/ubsf13e

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands: 120 TL

Tom Clancy’s The Division: 66 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: 78 TL

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier: 20 TL

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist: 24 TL

Mafia Kampanyası:

https://www.playstore.com/kampanya/mf13e

Mafia II – Digital Deluxe Edition: 11 TL

Mafia III: 49,50 TL

Mafia III – Deluxe Edition: 79,50 TL

Kalypso & Topware Kampanyası:

https://www.playstore.com/kampanya/kaltpwa13e

Tropico Trilogy: 7 TL

Tropico 4: 6 TL

Tropico 4 Collectors Bundle: 12 TL

Dungeons – Gold Edition: 8 TL

Dungeons 2: 10.50 TL

The Metronomicon: 7 TL

Two Worlds GOTY: 6 TL

Two Worlds II – Velvet Edition: 10.50 TL

Earth 2160: 3.75 TL

Grand Ages: Rome Gold: 6 TL

Grand Ages: Medieval: 10.50 TL

Vikings: Wolves of Midgard: 20 TL

