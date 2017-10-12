Super Mario’nun dans yetenekleri mercek altında!

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NiNTENDO’nun yeni oyunu Super Mario Odyssey yakın zamanda oyuncularla buluşuyor. Oyunun çıkışına az bir zaman kala bir çok oyun fragmanından farklı olarak müzikli bir video klip yayınladılar.

Oyundaki şehrimiz New Donk City‘de insanlarla birlikte dans eden Mario ilk başta pek alışılmadık bir deneyim olabilir sizler için.

Nintendo’nun global pazarlama konusunda yaptığı atılımın bir göstergesi olarak bu klibi baş köşeye koymak da mümkün. Hem bu video sayesinde Mario’nun dans yeteneklerini de görmüş olduk.

Paylaşılan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/wtGw-ZfHyLQ

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