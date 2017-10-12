World of Warplanes bonus kodumu nasıl alabilirim?

Wargaming’in 2013’te çıkardığı World of Warplanes, tamamen yenilenen oynanışı, kozmetik ve işitsel düzenlemeleri, yeni oyun modu ve uçak sınıfıyla şimdiye kadar aldığı en büyük güncellemeyi aldı.

2.0 güncellemesiyle değişen oynanış dinamikleri, eklenen uçak sınıfları ve oyun modlarıyla yükselişe geçen World of Warplanes, gökyüzünün yeni fatihlerini bekliyor.

Wargaming, LEVEL’ın 250.sayısına özel olarak hazırladığı pakette, ilk 1000 okurumuza iki adet premium uçak (Focke-Wulf FW.56 ve Brewster F2A-1 Buffalo) yanında iki de garaj slotu hediye ediyor.

Kod içerikleri:

Focke-Wulf Fw.56 Stösser + garaj slotu (Premium uçak)

Brewster F2A-1 Buffalo + garaj slotu (Premium uçak)

Kod kullanım koşulları:

-Kodlar hem eski hem de yeni hesaplarda kullanılabilir.

-Dağıtılacak kod sayısı 1000 adet ile sınırlıdır.

-Her hesapta sadece bir kez kullanılabilir.

-01.11.2017 – 01.07.2018 tarihleri arasında geçerlidir.

Kodunuzu nasıl alacaksınız?

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Kodlar nasıl yüklenir?

1. Oyunun sayfasına gidin. Hesabınız varsa giriş yapmanız yeterlidir. Hesabınız yoksa yeni hesap oluşturabilirsiniz.

2. Sağ üst köşeden profilinize tıklayın, “kodu aktive et” seçeneğini tıklayın.

3. Bonus kodunuzu girin.

4. İyi eğlenceler!

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