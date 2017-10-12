KFC’nin Colonel Sanders’ı WWE 2K18’de ringe çıkıyor!

KFC’nin kurucusu ve marka yüzü Colonel Sanders‘ın WWE 2K18’de oynanabilir bir dövüşçü olacağı duyuruldu.

Oyuncular tarafından ne kadar talep göreceği bilinmez ama oldukça keyifli bir deneyim olabilir zira bu uzun süredir gördüğümüz en saykodelik şeylerden biri!

Şunu da eklemeden geçmeyelim, videoda görünen gerçek Sanders değil onu canlandıran bir aktör sadece, zira kendisi 1980 yılında hayatını kaybetti. Kendisine bize Kentucky Fried Chicken’ı sunduğu için minnetlerimizi sunuyor ve kendisiyle ringde en olmadık hareketleri yapacağımız günleri de merakla bekliyoruz.

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