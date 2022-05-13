Binomo FIFA Youth Cup kayıtları başladı!

Glad Game, oyunseverleri ve Twitch yayıncılarını Binomo FIFA Youth Cup Turnuvası’nda bir araya getiriyor. Çevrimiçi alım-satım platformu Binomo ana sponsorluğunda çevrimiçi ve fiziksel olarak gerçekleşecek olan turnuvada finale kalan 4 takım Twitch yayıncılarıyla karşı karşıya gelecek.

Rekabetçi oyun platformu Glad Game, Binomo ile tüm oyun tutkunlarını ve Twitch yayıncılarını bir araya getiriyor. Dünya genelinde 130’dan fazla ülkede yaklaşık 1 milyon kullanıcıya sahip olan çevrimiçi alım-satım platformu Binomo ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvada oyuncular ve Twitch yayıncıları kıyasıya mücadele edecek.

Binomo FIFA Youth Cup Turnuvası 14 Mayıs Cumartesi günü Discord kanalı üzerinden çevrimiçi yapılacak ön elemeler ile başlayacak. Finale kalan oyuncular 19 Mayıs Perşembe günü ESA E-sports Arena’da fenomen Twitch yayıncıları Anna Deniz, Mert Özbey, Sonat Işık, Eda Milka, Gicaas, Tuna Yurdakul ve Ege Arseven ile karşı karşıya gelecek. Kazanan ilk üç takım toplamda 25.000 TL değerindeki ödülüne kavuşacak.

Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye, kurallara ve katılım formuna Glad Game web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Youth Cup Turnuvası Ödül Havuzu

1. Takıma: 15.000 Türk Lirası

2. Takıma: 7.500 Türk Lirası

3. Takıma: 2.500 Türk Lirası