Razer, Viper V2 Pro’yu duyurdu

Razer, son teknolojileriyle ağzına kadar paketlenmiş ve espor profesyonellerinin geri bildirimleriyle tasarlanmış, ultra hafif, kablosuz rekabetçi bir oyun faresi olan Viper V2 Pro’yu duyurdu. Viper Ultimate’den %20’den fazla daha hafif olan Viper V2 Pro, yeni nesil anahtarlar, daha iyi pil ömrü ve tamamen yeni Focus Pro 30K Optik Sensör ile rekabette yeni standardı belirliyor ve saf performanslı bir fare ortaya koyarak şimdiden efsanevi espor statüsüne ulaşıyor.





Daha hızlı. Daha hafif. Daha ölümcül.

Razer’in PC Oyun Bölümü Başkanı Chris Mitchell, “Viper V2 Pro’nun her gramını, daha düşük bir ağırlık karşılığında diğer özelliklerin yok olmamasını sağlamak için dikkatlice düşündük” dedi. “Sadece ağırlığı hafifletmek bizi tatmin etmez. Hem espor profesyonelleri hem de onlardan daha geniş fare heveslilerinin oluşturduğu topluluk, ister anahtar ve sensör geliştirmeleri ile ilgili olsun ister yan düğmelerin konumları, Viper V2 Pro’nun geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.”

OpTic Gaming için profesyonel bir VALORANT oyuncusu olan Jimmy “Marved” Nguyen, “Bu farenin benim için yapıldığını düşünüyorum” dedi. “Elimde şekli ve ağırlığı mükemmel, vücudumun doğal bir uzantısı gibi hissettiriyor. Başka hiçbir şeye benzemiyor.”

Marved, yeni Viper’ın bir prototipini kullanırken, yakın zamanda 2022 VALORANT Şampiyonlar Turu (VCT) sırasında 35 öldürme (kill) ile en çok öldürme rekorunu kırdı ve Büyük Finalin MVP’si seçildi. OpTic Gaming, turnuvada 1. sırayı alarak Viper’ın yeni neslini daha ürün piyasaya çıkmadan önce VALORANT tarihinin bir parçası haline getirdi.





Parmaklarınızın ucundaki yüksek performans

Razer’ın yeni Focus Pro 30K Optik Sensörü de Viper V2 Pro’nun bir parçası olarak tanıtılıyor ve %99,8’lik tam çözünürlük doğruluğu sağlıyor. Bu güçlü yeni sensör, en yüksek oyun seviyelerinde üstün performans için Akıllı İzleme, Hareket Senkronizasyonu ve Asimetrik Kesme gibi AI işlevleriyle donatılmıştır. Asimetrik Kesme özelliği, önceki sürümdeki 3’e kıyasla 26 taneye kQadar ayrıntılı yükseklik ayarını destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. Bu daha geniş özelleştirme dizisi, kullanıcıların oyun tarzlarına göre ayarlanmış bir kalkış ve iniş mesafesi ayarlamasına olanak tanır.

Daha dokunsal bir his ve daha uzun bir tıklama ömrü ile Viper V2 Pro, kesinlikle sıfır çift tıklama sorunu olan ve geri dönme gecikmesi (debounce) yaşatmayan yeni Razer Optik Fare Anahtarları Gen-3’e sahiptir. Bu yeni anahtarlar, 90 milyon tıklamaya kadar kullanım ömrüyle derecelendirildi ve bu değeri önceki nesil anahtarın ömrüne göre %25’in üzerine çıkardı.

Profesyoneller için

Razer Global Esports Direktörü Flo Gutierrez, “Viper V2 Pro, performanslarını artırabilecek bir devrim sağlamak amacıyla dünyanın en iyi oyuncuları ile sıfırdan inşa edildi” dedi. “Farenin geliştirilmesi boyunca oyuncularımızdan kritik geri bildirimler toplarken tekrar tekrar ağırlık, sensörler ve anahtarların çok önemli olduğunu duyduk. Bunların üçünü de ikiye katladık ve sonuç kendisi adına konuştu: Bir kere deneyin, bir daha asla elinizden bırakamayacaksınız.”

Bir oyun faresinin her yönü, kullanıcıya verilen özelleştirmeye kadar espor profesyonelleri için önemlidir. Viper V2 Pro artık Type-C ile şarj edilebilir. Farenin altında bir DPI kontrol düğmesi bulunur ve yazılımla uğraşmak zorunda kalmadan anında esnek hassasiyet sağlar. Viper V2 Pro’nun şekline göre önceden kesilmiş ek kavrama bantları, Razer Speedflex şarj kablosu ve 2,4 GHz HyperSpeed USB dongle genişletici, Viper V2 Pro ile birlikte gelir ve oyuncular nasıl oynamak isterlerse oynasın başarıya hazır olmalarını sağlar .

Çarpıcı performansa ulaşan hafif kablosuz oyun faresi artık hem siyah hem de beyaz renklerde mevcuttur.

FİYAT

149.99$ / 159.99€