Bir Minecraft Filmi: İlk fragman ve poster yayınlandı!

Tarihin en çok satan video oyunu Minecraft’ın gerçek oyuncuların oynadığı ilk sinema uyarlaması “Bir Minecraft Filmi”nin ilk fragmanı ve resmi posteri yayınlandı. Tüm zamanların en popüler oyunlarından Minecraft’ın beyazperde uyarlamasında başrolleri Aquaman’den tanıdığımız aktör Jason Momoa ve Hollywood’un ünlü komedyeni, ‘Kung Fu Panda 4’ filminin yıldızı Jack Black paylaşıyor. “Bir Minecraft Filmi”, 4 Nisan 2025’te sinemalarda olacak.

Bir Minecraft Filmi ne anlatıyor?

Gizemli bir portaldan geçen dört uyumsuz kişinin Garrett “Çöp Adam” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) ve Dawn (Brooks) macerasına ortak olduğumuz filmde, Piglinler, zombiler, domuzlar ve Minecraft dünyasından tanıdığınız onlarca yüz olacak! İkonik oyunun beyaz perdedeki ilk macerasının konusu şöyle: Dört uyumsuz -Garrett “Çöp Adam” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) ve Dawn (Brooks)- gizemli bir geçitten aniden Overworld’e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar. Hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) ve beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve’le (Black) büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera, beşini de cesur olmaya ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak… Yani gerçek dünyada başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileriyle.

Yapım tasarımcısı, Yüzüklerin Efendisi serisiyle Oscar ödülü kazanan Grant Major!

Gerçek dünya ile Minecraft evrenini birleştiren ilginç bir hikâye sunan filmin kamera arkası ekibi başarılı isimlerle dolu.

Filmin yapımcılığını Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson ve Vu Bui yürütüyor. Başyapımcılığını ise Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza, Jonathan Spaihts, Pete Chiappetta, Andrew Lary ve Anthony Tittanegro üstleniyor.

Yönetmen Jared Hess’in kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde BAFTA adayı görüntü yönetmeni Enrique Chediak, Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Grant Major, kurgucu James Thomas , Oscar ödüllü VFX sorumlusu Dan Lemmon ve kostüm tasarımcısı Amanda Neale yer alıyor. Filmin oyuncu seçimleri ise Rachel Tenner tarafından yapıldı. Müzik sorumluları Gabe Hilfer ve Karyn Rachtman. Filmin müzikleri de Mark Mothersbaugh’a ait.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Bir Minecraft Filmi”, 4 Nisan 2025’te vizyonda olacak.