Bölgenin en büyük oyun sektörü etkinliği İstanbul’da yapılacak!

Mobidictum, İstanbul’da düzenleyeceği Mobidictum Business Conference‘ı (MBC) duyurdu! Bölgenin en büyük oyun sektörü etkinliği unvanını taşıyan MBC, 5-6 Eylül 2022‘de Haliç Kongre Merkezi’nde oyun sektörüyle buluşacak!

Mobidictum Business Conference mobil oyun dünyasından blok zinciri üzerindeki oyunlara kadar sektörün tüm paydaşlarına hitap edecek. Birbirinden değerli oyun stüdyoları, yayıncı firmalar, yatırımcılar, servis sağlayıcıları, bağımsız oyun geliştiricileri, sektör uzmanları ve çok daha fazlası MBC 2022′de bir araya gelecek.

MBC neden bölgenin en büyük etkinliği?

Bugüne kadar çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerde 5 binden fazla katılımcıya ulaşan Mobidictum, oyun sektörüne değer katmak amacıyla hareket ediyor. Bu hedef doğrultusunda, oyun sektöründe bilgi paylaşımını, oyun pazarının gelişimini, yeni yeteneklerin keşfedilmesini ve sektördeki insanların bir araya gelmesini destekleyen faaliyetlerde bulunuyor. MBC’de, Mobidictum’un bu vizyonuna ortak olan dünyanın birçok bölgesinden katılımcılar bir araya gelecek. Etkinlikte %30’dan fazla yabancı katılımcının yanı sıra beklenen sayılar şöyle:

● 600’den fazla marka

● 1500’den fazla katılımcı

● 60’dan fazla konuşmacı

● 80’den fazla oyun gösterimi

MBC katılımcılara ne sunuyor?

Oyun sektörünün içerisindeki herkes MBC’de kendisine uygun bir yer bulabilir. PC, mobil, konsol, AR-VR, Web3 ve daha birçok oyun konusunun ele alınacağı etkinlik boyunca katılımcılar şu alanlarla içli dışlı olacak:

● Oyun sektörünün güncel durumu

● Sektör uzmanlarının görüşleri

● Oyun geliştiricilerinin oyunlarını tanıtma fırsatı

● Yeni yeteneklerin keşfedilmesi

● Yeni yatırım fırsatları

● Katılımcıların kendi ağlarını ve işlerini geliştirme şansları

● Yeni ortaklık fırsatları





Sıradan Bir Etkinlikten Fazlası

MBC, katılımcılarına çeşitli dinlenme ve eğlence imkanları da sunuyor:

● Badge Collection / Main Party: Premium ve Professional bilet sahiplerine özel Pre-party 4 Eylül saat 19:00 – 23:00 arasında Galata Balo Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinliğe zinde başlamak için harika bir fırsat!

● Pier Party / After Party: Professional bilet sahiplerine özel Pier Party’de Haliç’in eşsiz manzarasında ilk günün yorgunluğu atılacak. 5 Eylül saat 19:00 – 23:00 arasında gerçekleşecek olan partide DJ performansı da yer alacak.

Early Bird indirimli biletler sınırlı sayıda!

5-6 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinliğe katılmak için “Early Bird” indirim fırsatları devam ediyor. Biletinizi Mobidictum üzerinden satın alabilirsiniz.