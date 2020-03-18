Brawlhalla®’daki en yeni efsane Onyx, bugün mevcut

Bugün Ubisoft, Brawlhalla®’daki 49. Efsane ve 2020’nin ilk yeni Efsanesi Onyx’in bugün Gauntlets (zırh eldivenlerii) ve Cannon (top) ile Valhalla salonlarına damgasını vurmaya hazır olduğunu duyurdu.

Onyx, cehennem aleminden kaçtı ve sonunda çukurdan çıktığında kendini gizemli bir kalede buldu. Kendini yakalanmaktan kurtarmak için umutsuz iken, kısa sürede kurtuluşunun sırrını keşfetti: kendini kalenin taşına bağlamak. Onyx büyük kaleye hizmet sözü verdi. Yüzlerce yıl boyunca, Onyx, nihayet istila edildiği güne kadar Batavia Kalesi’nin Muhafız ve Koruyucusu olarak görev yaptı. Efsanevi Aslan Kuşatması’nın ortasında, saldırganların komutanı ona savunduğu deli kralın ahlaksızlığını gösterdi. Onyx, Abyss’e geri dönmeyi göze alarak kalenin yıkılmasına izin vermesi gerektiğini biliyordu. Savaş alanının üstündeki birçok Valkyry’den biri, fedakarlığını gördü, şeytanların önüne geçerek ona Valhalla’da bir yer sundu.

Onyx 7200 Altın karşılığında satın alınabilir. Görünüşleri Guardian Onyx, Project-0NYX ve Soulbound Onyx, her biri 140 Mammoth Parasına satın alınabilir. Savaş alanında, Onyx’in altı imza saldırısı var::

● Cannon İmzaları

o Yan İmza – Kuyruğunun ileriye doğru büyük bir salınımından sonra, Onyx ileriye doğru bir enerji patlaması ile ateş eder.

o Nötr İmza – Onyx topu kuyruğuyla yakalar ve yukarı çapraz yönünde büyük bir enerji patlaması ile ateş eder.

o Aşağı İmza – Onyx hızla taşa döner, daha sonra kanatları, kuyruğu ve topuyla taş zırhtan patlayarak çıkar.

● Gauntlets İmzaları

o Yan İmza – Onyx, havada süzülmek için kanatlarını kullanır, ardından rakiplerini fırlatmak için pençelerini savurur.

o Nötr İmza – Onyx, çapraz olarak uçmak için kanatlarını kullanır ve büyük pençesini savurur.

o Aşağı İmza – Yere çarpar ve büyük kaya parçaları yerden yükselir, ardından büyük bir kuyruk darbesi ile saldırır.

Onyx, Cannon güncellemesinin yanı sıra üç saldırıya değişiklik getiriyor:

● Yan Işık – Bu büyük salınım hareketi ve silah salınımının arkı değişti.

● Nötr Işık – Topun sadece ileri doğru ateş edilmesi yerine, bu saldırının ileriye doğru bir patlama ve ardından isabet sırasında bir dönüş ve ikinci bir patlaması var.

● Aşağı Hava – Şimdi bu saldırı silahı savurmak yerine bir patlama ile ateş ediyor. Çapraz olarak aşağı doğru ateş eder ve yerden sıçrar.

Blue Mammoth tarafından geliştirilen Brawlhalla, oyuncuları Valhalla salonlarında zafer için savaşa götüren destansı ücretsiz bir platform dövüş oyunudur. 45’den fazla benzersiz karakter arasından seçim yapan oyuncular, tek oyunculu ve birlikte oynama modlarının yanı sıra çevrimiçi ve yerel yarışmalara katılabilirler. Brawlhalla ayrıca oyuncuların çevrimiçi eşleştirme ile birlikte özel oyunlar oynayabildiği ve sıraya girebildiği Xbox One X’i içeren Xbox One cihaz ailesi, Nintendo SwitchTM, Playstation 4 ve PC için platformlar arası oynamayı da destekler.

Brawlhalla hakkında daha fazla bilgi için lütfen brawlhalla.com‘u ziyaret edin.

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