Yeni Doom Eternal, 20 Mart’ta Playstore’da

Türkiye’yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan Türk Telekom, yaşı ve ruhuyla genç olanların nabzını dijital oyun platformu Playstore ile tutuyor. Büyük ilgi gören FPS korku-aksiyon serisinin finali olan ‘Doom Eternal’, Playstore’da satışa sunuluyor. 20 Mart’ta yayınlanacak devam oyununda, Mars’ta yaratıklarla başlayan savaş bu defa dünyada yaşanıyor. Türkiye’nin en yüksek teknoloji yatırımını yapan Türk Telekom, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesiyle en iyi müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Türk Telekom, Türkiye’nin dijital oyun platformu Playstore’da ön sipariş ile satışa çıkan ‘Doom Eternal’ın yeniliklerini oyun severlerle buluşturuyor. PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyunun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ile oyuncu ekipmanlarının satışa sunulduğu Playstore’da; FPS (Birinci Şahıs Nişancı) serisi ‘Doom’, şimdi yeryüzüne taşınıyor.

2151 yılında Dünya gezegeni

ABD’li oyun firması id Software’in, id Tech 6 grafik motoru kullanarak geliştirdiği ‘Doom’, Bethesda Softworks tarafından Mayıs 2016’da yayınlanmıştı. ‘Doom Eternal’da ise aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Mars’ta açılan boyut kapılarından fırlayan yaratıklara kök söktüren Doomguy karakteri, 2151 yılında Dünya’yı ateşlerle kaplayan bu yaratıklarla savaşıyor.

Doom Eternal, iki yıl önce E3 Fuarı’nda duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Doom Eternal’daki Praetor Suit, Alev Topu ve DOOM Blade gibi yeni silahlar ve silah eklentilerinin yanı sıra, Double Dash gibi yetenekler oyuncuları her zamankinden daha hızlı, güçlü ve becerikli kılacak. Çok sayıda yeni düşman ve 2v1 çok oyunculu BATTLEMODE ile zorlu bir oyun deneyimi oyuncuları bekliyor.

Playstore’dan ön sipariş verenler, ilk defa modern platformlara çıkışını yapacak DOOM 64 dijital sürümüne ve oyun içi görünümler sağlayan Rip and Tear Paketi’ne sahip olacak. Türk Telekom’un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit seçeneğiyle; Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise kredi kartı veya mobil ödeme seçeneğiyle oyunu satın alabilecekler. Oyuncularla 20 Mart’ta buluşacak olan Doom Eternal’ın, Playstore ön sipariş fiyatı 178 TL olarak belirlendi.

FPS türünün ilki kabul ediliyor

FPS türünün öncüleri arasında yer alan ‘Doom’un ilk oyunu 1993 yılında yayınlandı ve devam yapımlarıyla satış rekorları kırdı. Zaman içinde geliştirilen grafikler, uzayan oyun süresi ve yenilenen müziklerin yanı sıra karaktere ve oyun içi silahlara eklenen yeni özelliklerle Doom serisi başka bir yöne evrildi.