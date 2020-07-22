Conqueror’s Blade 4 Ağustos’ta Türkçe olarak çıkıyor

Conqueror’s Blade’de oyuncular kendi ortaçağ imparatorluklarını kurmak için kanlı bir savaş halindeler. Gözü pek savaş lortları kendilerini bir dizi ölümcül silah ile donatıyor ve emirlerindeki muazzam ordular ile dünyaya açılıyor. Oyuncular yıkıcı kuşatma silahları ile kaleleri savunuyor ya da kuşatıyor, 15’e 15 PvP muharebelerinde diğer oyunculara karşı mücadele ediyor ve geniş, gelişen açık bir dünyanın kontrolü için savaşıyor!

eni sezon duyuru fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Oyunda yakın dövüş, menzilli ve süvari birimleri de dahil olmak üzere tarihin en büyük askeri kuvvetlerinden esinlenen 75’ten fazla birim mevcut. Savaş Lortları mızraklı askerler ile ölümcül bir barikat oluşturabilir, kılıçlıları düşmanla çatışmak için gönderebilir veya okçuları ile delici bir ok yağmuru yağdırabilirler. Kuşatma muharebesi stratejiye dayanıyor ve oyuncuların sürekli değişen çarpıcı savaş alanlarında birimlerini zafere götürmeleri gerekecek.

Bölge Savaşları gibi haftalık etkinlikler, oyuncuların kılıçlarını bir Hanedan’ın ya da İttifak’ın parçası olarak toprak kontrolü için savaşırken keskin tutacaktır. Sezonlar, zorluklarla ve özel ödüllerle dolu sınırlı süreli etkinliklerle becerileri test edecek. Türkiye’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin kültüründen ve tarihinden esinlenen yeni sezon: “Season IV: Blood of the Empire” 4 Ağustos’ta Savaş Lortlarını bekliyor!

SEASON IV: BLOOD OF THE EMPIRE

Anadolu İmparatorluğu’nun kuvvetleri gelecek ve çok yakında Conqueror’s Blade’in ücretsiz güncellemesi ile eklenecek olan Season IV: Blood of the Empire’da zafer kazanmak için engel tanımayacak.

Fatih Sultan IV. Süleyman Hazretleri tarafından yönetilen Anadolu İmparatorluğu’nun orduları son derece sadık ve savaş hünerlerine fazlasıyla hakimler. Ordusuyla Fatih Şehri’ne yürüyen Sultan’ı takip etmek için 4 ağustosta çıkış yapacak IV. Sezon Harekatı’nda savaşa tutuşun ve yükselen Anadolu İmparatorluğu’ndan esinlenen sezona özel kıyafetler de dahil olmak üzere inanılmaz yeni ödülleri açmanız için IV. Sezon Savaş Bileti çok yakında satışa çıkacak!

Daha fazla bilgi için https://conqblade.com/tr adresini ziyaret edin.