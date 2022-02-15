Crusader Kings III: Royal Court çıktı!

Hanedanınız krallığınızın kalbi ve artık Crusader Kings III: Royal Court’ta ziyaretçileri görkemli hayatınızla şaşırtacak, muhteşem eşyalarınızı ve eserlerinizi sergilemek için hayati önem taşıyan devlet işlerine girişebileceksiniz. Evet, Paradox’un ödüllü grand strateji rol yapma oyunu için ilk büyük genişleme paketi artık erişilebilir durumda.

Sarayınızı usta zanaatkarlar tarafından yaratılan sanat eserleri ile ya da nesilden nesile ele geçirilmiş veya miras kalan nadir parçalar ile tasarlayın. Kendi endamıza yakışacak derecede büyük bir saraya sahip olarak kraliyet lütfunu veya merhametini isteyen tebaanızın yakarışlarını dinleyin.

Tüm bunlarla beraber, toplumunuzu dinamik ve dramatik kültürel seçeneklerle tekrardan şekillendirin. Krallığınızın alışkanlıklarını ve entrikalarını, çok kültürlü büyük bir imparatorluğa daha uygun olacak biçimde değiştirin veya eski yöntemler yeni koşullara artık size uymuyorsa orijinal bir kültür oluştururken kendi yolunuzu çizin.

Crusader Kings III: Royal Court aşağıdaki ana başlıkları içerir;

Taht Odası: Kraliyet tahtınızın görünüşü, hanedanınızın şimdiye kadarki tüm ihtişamını ve prestijini yansıtacaktır. Sadece kralların ve imparatorlar buna sahiptir, bu yüzden keyfini çıkarmak adına güç merdivenlerine tırmanın.

Kalabalık Durumlar: Köleler ve saray mensupları sorunlarıyla size geldiklerinde onlarla etkileşime geçin.

İhtişam: Rakiplerinizi etkilemek ve daha yüksek standartları olan konukları cezbetmek için daha süslü ziynet eşyalarıyla ve daha iyi yemeklerle maiyetinizdeki yaşam kalitesini yükseltin.

İlham Veren Kişiler: Yetenekli sanatçılar, zanaatkarlar ve düşünürler yeni projeler üzerinde çalışarak hazineler ve eserler ile katkıda bulunabilirler. Hanedanınızın ihtişamı ne kadar yüksek olursa, ilgisini çekeceğiniz sanatçının kalitesi o kadar iyi olur.

Önemli Eserler: Sanat eserlerinizi ve el sanatlarınızı sergileyin ve bu önemli eşyaları aile soyunuza geçirin. Tüm eserler savaşta çalınabilir, yüzyıllar boyunca bir mülkiyet mirası söz konusu olabilir ve kişisel tazminatlar ortaya çıkabilir.

Hibrit Kültürler: Nüfusunuza ve coğrafyanıza özel olarak uyarlanmış yeni bir yaşam tarzı geliştirerek çok kültürlü bir alandan en iyi şekilde yararlanın.

Kültürel Çeşitlilik: Geleneksel kültürünüzden sıyrılın, böylelikle onu isteklerinize daha iyi uyacak şekilde adapte edin.

Her zaman olduğu gibi bu genişleme paketi, tüm Crusader Kings III oyuncuları için ücretsiz olan büyük bir güncelleme ile yayınlandı. Bu güncelleme, oyunun kültür sistemi için daha fazla detay ve içerikle beraber küçük hanedanlık yenilikleri, silahlar ve zırhlar için bir karakter envanter sistemi, yeni etkinlikler ve kendi hanedan armanızı tasarlamanız için olanaklar sunmaktadır.