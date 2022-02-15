ASUS ROG, Fusion II serisini duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), tam donanımlı Fusion II 500 ve Fusion II 300 oyuncu kulaklıklarını duyurdu. Gelişmiş sanal 7.1 çevresel ses, yüksek çözünürlüklü ESS 9280 Quad DAC™ teknolojisi ve yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip ASUS ASUS AI Beamforming mikrofon gibi özellikler sayesinde oyunlarda etkileyici sesler ve net iletişim olanağı elde ediliyor.

Gerçekçi sesler

ROG Fusion II serisi kulaklıklar gelişmiş sanal 7.1 çevresel ses özelliğine, yüksek çözünürlüklü ESS 9280 Quad DAC™ teknolojisine ve 50 mm ASUS Essence sürücülerine sahip. ESS 9280 Quad DAC teknolojisini kullanan az sayıda oyuncu kulaklığı arasında yer alan bu modeller oyunculara kayıpsız sesler sunuyor. Her bir DAC’nin işlem gücü duyulabilir frekans aralığının belirli bir bölümüne atanıyor. Düşük, orta, yüksek ve ultra yüksek frekanslara atanan DAC’ler sayesinde net, pürüzsüz ve gerçekçi sesler elde ediliyor.

Kristal netliğinde konuşma

Yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip ASUS AI Beamforming mikrofonlar insan seslerini minimum bozulmayla son derece net ve doğal bir şekilde alıyor. Oyuncunun ağzının önünde 40 derecelik bir akustik alan oluşturan bu mikrofonlar diğer yönlerden gelen arka plan gürültüsünü filtreliyor ve konuşma sesinin net iletilmesini sağlıyor. Yapay zeka destekli gürültü önleme özelliği klavye ve mouse sesi gibi 500 milyondan fazla tür arka plan gürültüsünü %95’e kadar azaltıyor.

Oyun içinde daha yüksek sesle iletişim

ROG Fusion II 500’deki Oyun İçi Sohbet ses düzeyi kontrolü, kulaklıktaki kayar düğme ile oyun seslerini ve konuşma sesini kullanıcının tercihine göre dengelemesine imkan veriyor.

Yerleşik Aura RGB

Her iki modelde de Aura RGB aydınlatma özelliği bulunuyor. Bu sayede oyuncular Armoury Crate üzerinden 16,8 milyon renk kombinasyonuna ve altı farkı ön ayara erişebiliyor. Armoury Crate yazılımının kullanışlı arayüzünden geniş kontrol seçeneklerine, ses profili ve aydınlatma ayarlarına ulaşmak da mümkün.

Geniş uyum

3,5 mm ses jakına, USB-C® ve USB Type-A bağlantılarına sahip olan ROG Fusion II 500; bilgisayarlar, mobil cihazlar ve oyun konsolları ile uyumlu. Fusion II 500 modeliyle neredeyse aynı olan Fusion II 300’de 3,5 mm ses bağlantısı bulunmuyor.

Teknik Özellikler[1]

ROG Fusion II 500

Bağlantı Seçenekleri USB-C®

USB Type-A 3,5 mm jak Kulaklık amplifikatörü ESS 9280 Quad DAC™ ASUS Essence Sürücüleri 50 mm Sanal 7.1 çevresel ses ESS ASP stereo genişletme Aydınlatma Çok renkli dairesel ASUS Aura RGB aydınlatma Mikrofon Analog (3,5 mm) Dijital Gizli mikrofon Yapay Zeka Destekli Gürültü Önleme Evet Kulak yastıkları ROG Hybrid ROG Protein Deri Kontroller (kulaklık üstünde) Sanal 7.1 çevresel ses Ses düzeyi ayarı Mikrofon sesini kesme Oyun İçi Sohbet ses düzeyi ayarı

ROG Fusion II 300