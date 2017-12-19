Dell Alienware’den yeni oyun canavarları!

Dell EMC, farklı fiyat seçeneklerine sahip, her seviyeden oyuncu için üstün performans ve özellik sunan Alienware ve Inspiron Gaming serisi ile yeni yılda da oyun tutkunlarını yalnız bırakmıyor. Oyun bilgisayarı sektöründeki uzmanlığını Alienware ile zirveye taşıyan Dell, günümüzün en popüler PC oyunlarının talep ettiği performansı arayan, fiyat konusunda duyarlı oyun severler için oluşturulmuş Inspiron Gaming serileri ile yılbaşında da eşsiz bir deneyim sunuyor.

Dell Inspiron 7000 serisi ile oyun keyfinize yılbaşında da devam edin!

Dell Inspiron Gaming 7577, ultra şık kaplamasıyla yılbaşında sevdiklerine hem kullanışlı hem de şık bir hediye arayanlar için özel bir alternatif sunuyor. Ekranın hava akışı çıkışında konumlandırılması ise maksimum iç kullanım alanı sağlayarak dört çekirdekli CPU ve bağımsız grafik kartının ısınmamasına sağlayarak uzun süre oyun başında vakit geçiren kullanıcıların vazgeçilmezi oluyor.

Ayrıca ışık yansımasını önleyen ultra yüksek çözünürlüklü ekran ise çok ışıklı ortamlarda bile netlik sunuyor.

Alienware ile modern tasarım, oyun tutkusu ile bir araya geliyor

Oyunculara istedikleri konforu sağlayacak şekilde tasarlanan Alienware 15 ve Alienware 17, dört çekirdekli işlemcileri sayesinde ihtiyaç duyulan hızı, gücü ve performansı kullanıcıyla buluşturuyor. Sahip olduğu 8 hücreli pil sayesinde tek şarja daha fazla deneyim sığdırabilme imkanı da sağlıyor.

Bununla birlikte Klipsch ses mühendisleri tarafından onaylı hoparlörleri sayesinde kullanıcılar, yılbaşı gecesini ister film izleme keyfiyle isterlerse de oyun heyecanıyla yaşayabilecek.

Dünyanın lider oyun markası Alienware ve Dell Gaming ürünleri için http://www.dell.com/tr/p/inspiron-15-7577-laptop/pd ve http://www.dell.com/p/laptops-ec/alienware-laptops sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…